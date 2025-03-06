"Cariyelerle Düşüp Kalkılacak..." Nihat Hatipoğlu'ndan "Huriler" Konusunda Açıklama
"Cariyelerle Düşüp Kalkılacak..." Nihat Hatipoğlu'ndan "Huriler" Konusunda Açıklama
Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu. Hurilerin gerçekten var olup olmadığına yanıt veren Hatipoğlu, ayrıca doğru bilinen yanlışların da altını çizdi.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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Ramazan ayı geldiğinde televizyonun vazgeçilmez ismi haline gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslamiyet hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor.
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CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programının konuğu olan ilahiyatçı, Saba Tümer'in merak ettikleri hakkında konuştu.
Tümer, "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca Hatipoğlu herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirdi.
"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti?"
"Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."
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Tümer'in "O anlatıldığı gibi değil yani" demesi üzerine Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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