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"Cariyelerle Düşüp Kalkılacak..." Nihat Hatipoğlu'ndan "Huriler" Konusunda Açıklama

"Cariyelerle Düşüp Kalkılacak..." Nihat Hatipoğlu'ndan "Huriler" Konusunda Açıklama

Saba Tümer Nihat Hatipoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 10:07

Ramazan ayında sık sık televizyonda gördüğümüz Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Saba Tümer'in CNBC-e'deki programına konuk oldu. Tümer, Hatipoğlu'na cennetteki huriler hakkında soru sordu. Hurilerin gerçekten var olup olmadığına yanıt veren Hatipoğlu, ayrıca doğru bilinen yanlışların da altını çizdi. 

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

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Ramazan ayı geldiğinde televizyonun vazgeçilmez ismi haline gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslamiyet hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor.

Ramazan ayı geldiğinde televizyonun vazgeçilmez ismi haline gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslamiyet hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor.

İftar ve sahur zamanları yaptığı programlarla seyircilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Hatipoğlu, bu defa kendi programı yerine Saba Tümer'in programında soru cevapladı.

CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programının konuğu olan ilahiyatçı, Saba Tümer'in merak ettikleri hakkında konuştu.

CNBC-e'de yayınlanan Saba Tümer'le programının konuğu olan ilahiyatçı, Saba Tümer'in merak ettikleri hakkında konuştu.

Tümer'in 'huriler' hakkında sorduğu soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündeme oturdu.

Tümer, "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca Hatipoğlu herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirdi.

Tümer, "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca Hatipoğlu herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirdi.

'Hepsi var bu konuların' diyen Hatipoğlu, ayrıca doğru bilinen yanlışlara da değindi.

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti?"

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti?"

'Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor. Efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek.'

"Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."

"Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."
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Tümer'in "O anlatıldığı gibi değil yani" demesi üzerine Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Tümer'in "O anlatıldığı gibi değil yani" demesi üzerine Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

'Değil, farklı bir şey yok efendim cariyelerle düşüp kalkılacak dünya hayatında yok öyle bir şey nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Evlenirsiniz boşanırsınız yani bazı şeyler çok klasik manada alınmış bazı şeyler dikkat çeksin diye...'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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