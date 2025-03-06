"Cariyelerle Düşüp Kalkılacak..." Nihat Hatipoğlu'ndan "Huriler" Konusunda Açıklama

'Değil, farklı bir şey yok efendim cariyelerle düşüp kalkılacak dünya hayatında yok öyle bir şey nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Evlenirsiniz boşanırsınız yani bazı şeyler çok klasik manada alınmış bazı şeyler dikkat çeksin diye...'