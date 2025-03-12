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Hande Erçel Türk Oyuncuların Yurt Dışındaki Başarısına Değinirken Gupse Özay’a Övgüde Bulunmayı da Unutmadı!

Hande Erçel Türk Oyuncuların Yurt Dışındaki Başarısına Değinirken Gupse Özay’a Övgüde Bulunmayı da Unutmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 17:15

Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem televizyondaki projeleriyle sıkça eleştirilen Erçel, şimdilerde dünyayı dolaşıyor adeta. Ülkemizde olduğu kadar birçok ülkede de tanınırlık elde eden ünlü oyuncu son olarak Paris Moda Haftası'yla gündeme damgasını vurdu. 

Geçtiğimiz günlerde ülkeye dönen Hande Erçel, önceki gün kız arkadaşlarıyla yemekte görüntülendi. Türk oyuncuların yurt dışındaki başarılarıyla övünen Erçel, 'Rüzgara Bırak' filmindeki rol arkadaşı Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'a da değinmeden geçemedi.

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Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel oyunculuk yeteneği, özel hayatı ve güzelliğiyle sürekli manşetlerde.

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel oyunculuk yeteneği, özel hayatı ve güzelliğiyle sürekli manşetlerde.

Genç yaşında kadrosuna girdiği Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle hayatımıza giren Hande Erçel yıllar içerisinde en popüler oyuncularımızdan bir tanesi geline geldi. Ardından Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde de rol alarak popüler romantik komedi yapımlarının aranan yüzlerinden oldu. 

Son olarak Burak Deniz'le birlikte başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Leyla Savcı' karakterine hayat veren Erçel, o günden sonra ekranlara ara vererek dijital yayın platformu projelerine yöneldi. 

Kendisi artık sadece ülkemizde tartışılan oyunculuğuyla değil, birçok ülkede farklı projelerle ve özel geceyle etkinliklerde boy göstermesiyle öne çıkıyor. Hatta son olarak Paris Moda Haftası'nda büyük ses getirmişti kendisi.

Hande Erçel'i yakın bir zaman önce de ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ile konuşmuştuk.

Hande Erçel'i yakın bir zaman önce de ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ile konuşmuştuk.

Güzel oyuncu, 14 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşan filmde başrolü Barış Arduç'la paylaşmıştı. İkilinin partnerliği epey gündem olurken filmdeki bazı cesur bulunan sahneler sosyal medyaya damga vurmuştu. 

İkilinin sevişme sahneleri kimileri tarafından topa tutulmuş ve 'Hakan Sabancı ve Gupze Özay bunlara ne diyecek?' tarzı eleştiriler de yağmıştı. Bu konu beraberinde bazı kıskançlık iddialarını doğurmuştu.

"Hande inanılmaz oynamış. Barış, kocamı çok seviyorum" diyen Özay'ın ilk açıklamasını da burada bulabilirsiniz:

Ülkeye kısa bir süre önce dönen Hande Erçel geçtiğimiz akşam kız kıza yemekte görüntülendi.

Ülkeye kısa bir süre önce dönen Hande Erçel geçtiğimiz akşam kız kıza yemekte görüntülendi.

Hakan Sabancı'nın evde Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini belirten Erçel, muhabirlerin sorusu üzerine Türk ünlülerin son dönemlerde yurt dışında oldukça başarılı olması üzerine açıklamalarda bulundu. 'Dünyada belli bir noktaya geliyoruz biz Türkler olarak. Kendimizi, ülkemizi çok güzel güzel ifade ediyoruz, tanıtıyoruz. Hepsini hayranlıkla izliyoruz. çok tatlı' ifadelerini kullandı. Bunun yanında yeni projelerinden bahsederken, yeni dizi ve film haberini de yineledi. 

Barış Arduç'la partner olmaktan çok büyük keyif aldığına bir kez daha değinen Hande Erçel, Gupse Özay'la her zaman konuştuklarını söyledi. Erçel, 'Çeşme'den beri çok karşılıklı görüşmedik. Bizim için çok güzel şeyler söylemiş zaten. Çok güzel şeyler hissediyordur. O kadar tatlı şeyler söylemiş ki, sağ olsun.' dedi. 

'Dünya starlarıyla görebilecek miyiz sizi?' sorusuna da gülümseyerek 'İnşallah' yanıtını verdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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