Hande Erçel Türk Oyuncuların Yurt Dışındaki Başarısına Değinirken Gupse Özay’a Övgüde Bulunmayı da Unutmadı!

Genç yaşında kadrosuna girdiği Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle hayatımıza giren Hande Erçel yıllar içerisinde en popüler oyuncularımızdan bir tanesi geline geldi. Ardından Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi dizilerde de rol alarak popüler romantik komedi yapımlarının aranan yüzlerinden oldu.

Son olarak Burak Deniz'le birlikte başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Leyla Savcı' karakterine hayat veren Erçel, o günden sonra ekranlara ara vererek dijital yayın platformu projelerine yöneldi.

Kendisi artık sadece ülkemizde tartışılan oyunculuğuyla değil, birçok ülkede farklı projelerle ve özel geceyle etkinliklerde boy göstermesiyle öne çıkıyor. Hatta son olarak Paris Moda Haftası'nda büyük ses getirmişti kendisi.