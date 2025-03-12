Hande Erçel Türk Oyuncuların Yurt Dışındaki Başarısına Değinirken Gupse Özay’a Övgüde Bulunmayı da Unutmadı!
Hande Erçel Türk Oyuncuların Yurt Dışındaki Başarısına Değinirken Gupse Özay’a Övgüde Bulunmayı da Unutmadı!
Rol aldığı her yapımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem televizyondaki projeleriyle sıkça eleştirilen Erçel, şimdilerde dünyayı dolaşıyor adeta. Ülkemizde olduğu kadar birçok ülkede de tanınırlık elde eden ünlü oyuncu son olarak Paris Moda Haftası'yla gündeme damgasını vurdu.
Geçtiğimiz günlerde ülkeye dönen Hande Erçel, önceki gün kız arkadaşlarıyla yemekte görüntülendi. Türk oyuncuların yurt dışındaki başarılarıyla övünen Erçel, 'Rüzgara Bırak' filmindeki rol arkadaşı Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'a da değinmeden geçemedi.
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Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel oyunculuk yeteneği, özel hayatı ve güzelliğiyle sürekli manşetlerde.
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Hande Erçel'i yakın bir zaman önce de ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ile konuşmuştuk.
Ülkeye kısa bir süre önce dönen Hande Erçel geçtiğimiz akşam kız kıza yemekte görüntülendi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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