Filmlerde Gözümüzün Önünde Olmalarına Rağmen Fark Edemediğimiz Çekim Hataları!

Filmler, adeta büyülü dünyalara açılan kapılar gibi bizi çoğu zaman içlerine çekmeyi başarıyor. Ancak, her yapım kusursuz olmuyor. Bazı dünyaca ünlü filmlerde bile bazen gözden kaçan küçük hatalar saklanabiliyor. Karakterin kıyafetinin bir sahnede değişmesi, bir nesnenin bir anda kaybolup tekrar belirmesi ya da çekim ekibinin yanlışlıkla kadraja girmesi…

İlk izleyişte fark edilmeyen bu çekim hataları, dikkatli gözler için eğlenceli detaylara da dönüşüyor desek yeridir! İşte, gözümüzün önünde olmasına rağmen kaçırdığımız en ilginç çekim hataları!