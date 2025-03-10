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Filmlerde Gözümüzün Önünde Olmalarına Rağmen Fark Edemediğimiz Çekim Hataları!

Filmlerde Gözümüzün Önünde Olmalarına Rağmen Fark Edemediğimiz Çekim Hataları!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 16:25

Filmler, adeta büyülü dünyalara açılan kapılar gibi bizi çoğu zaman içlerine çekmeyi başarıyor. Ancak, her yapım kusursuz olmuyor. Bazı dünyaca ünlü filmlerde bile bazen gözden kaçan küçük hatalar saklanabiliyor. Karakterin kıyafetinin bir sahnede değişmesi, bir nesnenin bir anda kaybolup tekrar belirmesi ya da çekim ekibinin yanlışlıkla kadraja girmesi…

İlk izleyişte fark edilmeyen bu çekim hataları, dikkatli gözler için eğlenceli detaylara da dönüşüyor desek yeridir! İşte, gözümüzün önünde olmasına rağmen kaçırdığımız en ilginç çekim hataları!

Kaynak: https://thechive.com/entertainment/mo...
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1. Peter Pan

1. Peter Pan

2004 yılında ülkemizde vizyona giren Peter Pan filmi, efsane çizgi filmi sevenlerin büyük beğenisini kazanmıştı. Yönetmenliğini P.J. Hogan'ın üstlendiği macera ve fantastik türdeki film Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier gibi isimlerin performansıyla unutulmaz olmuştu. 

Filmde, Peter Pan'ın Wendy'nin odasına ilk girdiği sahnede bulunan tanışma anında bir hata göze çarptı. Peter Pan'ın Wendy'e uçabildiğini kanıtladığı anki sahne birkaç kez çekilmiş olacak ki; bir sahnede avize varken, diğerinde olmaması gözden kaçmış.

2. Jaws 2

2. Jaws 2

Milyonlarca insanın okyanusa girerken 'Acaba köpekbalığı tarafından ısırılır mıyım?' diye içine kurt düşmesine yol açan Jaws serisi oldukça eski bir yapım. Şimdilerde gelişmiş film teknolojileri kullanılarak çok daha gerçekçi hale getirelen Jaws serisi bundan yıllar önce, dönemin teknolojisiyle fazla yapaydı. 

1978 yapımı Jeannot Szwarc imzalı Jaws 2 filminde de bolca çekim hatasına rastlamak mümkün. Örneğin, bu sahnede yapay köpekbalığının ağzının içinde hidrolik ekipmanı bariz şekilde göze çarpıyor.

3. Mr. & Mrs. Smith

3. Mr. & Mrs. Smith

Sıradan bir evlilikleri varmış gibi görünen ancak aslında birbirinden habersiz iki kiralık katil olan Mr.&Mrs. Smith çiftinin aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı bu film Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı en ikonik filmlerden bir tanesi. 2005 yapımı Doug Liman imzalı filmde de bazı çekim hataları göze çarptı. 

Hataların birinde; çatışma sırasında Smith çiftinin arabası ağır hasar alıyor, ancak bir sahne sonra hasar kaybolmuş gibi görünüyor. Burada ise, aynı arabadanın kafalık tasarımı bir anda değişiyor.

4. Transformers

4. Transformers

İnsan görünümlü dev robotlar olan Autobotlar ve Decepticonlar'ın dünyada büyük bir savaşın içine girmesini konu edinen filmde Sam Witwicky, büyük savaşın tam merkezinde yer alıyor. Başrolün dünyayı kurtarmak için cesur bir mücadeleye atıldığını izlediğimiz seri film dünya çapında epey popüler oldu elbette.

2007 yılında vizyona giren ilk filminde bir çekim hatası seyircilerin gözünden kaçmadı. Bir sahnede, karakterin gözlüğünden hem boom mikrofonu hem de reflektörün ekranı bariz şekilde görüldü.

5. Deadpool

5. Deadpool

Hem acımasız hem de esprili tarzıyla düşmanlarına karşı mücadele eden ikonik süper kahraman Deadpool fantastik evrenlerin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 2016 yapımı, aksiyon ve komedi türündeki film defalarca kez izlense de güldüren detaylarla popülerliği yakaladı. 

Başrollerini Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein gibi isimlerin paylaştığı yapımdaki çekim hatası ise gözden kaçacak gibi değildi. Colossus, köprüden aşağı düşen Deadpool'un sol elini kopartıyor, ancak yere yakınlaştığı anlarda Deadpool'un sağ elinin koptuğu görülüyor.

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6. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

6. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

Hepimizin bayıldığı korsan olarak tarihe geçen Kaptan Jack Sparrow, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminde denizlerin en tehlikeli hayaleti Davy Jones’a olan kan borcunu ödemek zorunda kalır. Aynı zamanda, Will Turner ve Elizabeth Swann da onun peşinde olduğu efsanevi sandığı ele geçirmek için mücadele eder.

Johnny Depp, Orlando Bloom ve Keira Knightley üçlüsünün adeta efsaneler yarattığı filmde Jack Sparrow, Hector Barbossa'nın maymunu Jack'i tehdit ettiği sahnede yanmayan mumun aniden ışıl ışıl yanması çekim hatalarından biri oldu.

7. Evde Tek Başına

7. Evde Tek Başına

Pek çoğumuzun kalbinde ayrı bir yeri olan Evde Tek Başına (Home Alone) çocukluğumuzun en keyifli yapımlarından biriydi. İzleyenlerin gülmekten karnına ağrılar saplanmasına neden olan film bir seri haline geldi. Ailesinin tatile giderken yanına almayı unuttuğu Kevin'ın, evi soymaya çalışan iki sakar hırsıza karşı yaratıcı tuzakları hepimizi keyiflendirmişti. 

İlk filmi 1990 yılında izleyiciyle buluşan filmdeki çekim hatasına da bir bakalım. Kevin'ın iki şapşal hırsızla mücadele ettiği anlarda tabağında makarna bir anda çorbaya dönüşüyor.

8. Harry Potter ve Melez Prens

8. Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter'ın Hogwarts’taki altıncı yılında, Profesör Dumbledore’un yardımıyla Lord Voldemort’un geçmişine dair önemli ipuçları keşfettiği film serinin en başarılı yapımlarından biri olarak değerlendirilmişti. Draco Malfoy’un karanlık planlarının okulu tehdit ettiği 2009 yapımı filmde yine Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ekibi kusursuz bir işe imza atıyor. 

Çekim hatasına gelecek olursak da; buradaki olay üsttekilerden biraz daha farklı. Çünkü süpürgesi üzerinde Quidditch mücadelesi veren Ron'un vücudunun yarısı yok.

9. The Dark Knight

9. The Dark Knight

Batman, Gotham'ı suçtan arındırmaya çalışırken kaotik ve acımasız bir suçlu olan Joker'in meydana çıktığı The Dark Knight filmi dünya çapında çok büyük ses getirmeyi başardı. Joker ve Batman ikilisinin en ikonik filmlerinden biri olarak ilan edilen bu yapım Christopher Nolan imzasıyla bambaşka bir boyuta taşındı. 

Christian Bale ve Heath Ledger'ın başrollerinde yer aldığı filmde, ikilinin canlandırdığı Batman ve Joker'in kavga ettiği sahnede kamera ve kameramanın kadraja girmesi bariz bir hata oldu.

10. Jumanji: Vahşi Orman

10. Jumanji: Vahşi Orman

İlk filmi 1995 yılında izleyiciyle buluşan Jumanji filmi o dönem hem gençlerin hem de yetişkinlerin çok severek izlediği yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Tabii ilk yapımda bir kutu oyununun içine dalan dört arkadaş, serinin ikinci filmi olan 'Jumanji: Vahşi Orman'da bir video oyununun içine çekiliyor. 

Başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart gibi isimlerin yer aldığı 2017 yapımı filmin bir sahnesinde çekim ekibi kameralarıyla birlikte sahneye giriyor.

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11. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz

11. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz

Dylan, Alex ve Natalie adlı üç yetenekli kadın ajanın maceralarını soluksuz şekilde izlediğimiz bu film yüksek tempolu aksiyon ve dövüş sahneleri içeriyor biliyorsunuz ki. Esprili diyaloglarla dolu bir casusluk macerasına tanıklık ettiğimiz Charlie'nin Melekleri serisinde hızlı görsel akışları nedeniyle çekim hatalarına sıkça rastlanabiliyor. 

Filmin bu sahnesinde Natalie ve Alex'in üzerinde kurşun delikleri varken birkaç saniye sonra gösterilen sahnede bu izlerden hiçbir eser yoktu.

12. Maske

12. Maske

Sıradan bir banka memuru olan Stanley Ipkiss'in mistik bir maske bulması ve  taktığında da olağanüstü güçlere sahip, eğlenceli ama çılgın bir karaktere dönüşmesinin işlendiği Maske filmi tarihe geçen yapımlardan biri oldu. Jim Carrey'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Maske, Cameron Diaz'ın partnerliğiyle apayrı bir boyuta taşınmıştı. 

1994 yılında vizyona giren Maske (The Mask) filminde aslında birçok küçük çekim hatası var. Kötü adam olarak Ipkiss'in evine dalan bir oyuncunun yerini aynı sahnede bir başka dublör aldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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