Filmlerde Gözümüzün Önünde Olmalarına Rağmen Fark Edemediğimiz Çekim Hataları!
Filmlerde Gözümüzün Önünde Olmalarına Rağmen Fark Edemediğimiz Çekim Hataları!
Kaynak: https://thechive.com/entertainment/mo...
Filmler, adeta büyülü dünyalara açılan kapılar gibi bizi çoğu zaman içlerine çekmeyi başarıyor. Ancak, her yapım kusursuz olmuyor. Bazı dünyaca ünlü filmlerde bile bazen gözden kaçan küçük hatalar saklanabiliyor. Karakterin kıyafetinin bir sahnede değişmesi, bir nesnenin bir anda kaybolup tekrar belirmesi ya da çekim ekibinin yanlışlıkla kadraja girmesi…
İlk izleyişte fark edilmeyen bu çekim hataları, dikkatli gözler için eğlenceli detaylara da dönüşüyor desek yeridir! İşte, gözümüzün önünde olmasına rağmen kaçırdığımız en ilginç çekim hataları!
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1. Peter Pan
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2. Jaws 2
3. Mr. & Mrs. Smith
4. Transformers
5. Deadpool
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6. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
7. Evde Tek Başına
8. Harry Potter ve Melez Prens
9. The Dark Knight
10. Jumanji: Vahşi Orman
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11. Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz
12. Maske
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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