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Rapçi Çakal'ın Eski Aşkı Danla Bilic'le Ayrılığını HIMYM Dizisindeki Zeytin Teorisine Bağlaması Dile Düştü!

Rapçi Çakal'ın Eski Aşkı Danla Bilic'le Ayrılığını HIMYM Dizisindeki Zeytin Teorisine Bağlaması Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 16:55

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Youtube kanalında sunmaya başladığı DanlaCast programına eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti. İzleyenlere epey eğlenceli dakikalar yaşatan ikilinin ilişkilerine dair de pek çok şey ortaya döküldü. 

Bu anların yanında rapçi Çakal'ın, Danla Bilic'e ayrılığını How I Met Your dizisindeki zeytin teorisine bağlaması dile düştü.

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Danla Bilic ve Emirhan Çakal'ın sürpriz aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal'ın sürpriz aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü ikili, bir gece ansızın doğum günü kutladıkları anlardaki sarmaş dolaş hallerini sosyal medyadan paylaşarak aşklarını duyurmuş ve herkesi şoke etmişti. 

Kimileri tarafından çok uyumlu bulunan bu ikilinin birlikteliği çok büyük bir kesim tarafından da alakasız ve uyumsuz bulunmuştu.

Uzun süre aynı evde yaşayan ve aşkları dört ay süren ikili bu sefer bir podcast programında karşı karşıya geldi.

Uzun süre aynı evde yaşayan ve aşkları dört ay süren ikili bu sefer bir podcast programında karşı karşıya geldi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in YouTube hesabında yayınlanan DanlaCast programının son konuğu rapçi Çakal adıyla tanınan Emirhan Çakal oldu.  

Kendisinden 7 yaş küçük rapçi Çakal'la pek çok soru yönelten Danla Bilic'in sohbet arasındaki bazı lafları sosyal medyadanın gündemine oturdu.

Programda merak edilen birçok konu ortaya dökülürken, ikili eski ilişkilerini masaya yatırmadan duramadı.

Programda merak edilen birçok konu ortaya dökülürken, ikili eski ilişkilerini masaya yatırmadan duramadı.

Danla Bilic 2024 yılındaki ayrılık hakkında 'Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Emirhan Çakal ise ayrılıklarının doğru bir karar oluşunu farklı bir noktadan doğrulamaya çalıştı.

Öte yandan Emirhan Çakal ise ayrılıklarının doğru bir karar oluşunu farklı bir noktadan doğrulamaya çalıştı.

Dünya çapında en sevilen sitcom dizilerinden biri olan How I Met Your Mother dizisinden bir gönderme yapan Çakal'ın zeytin teorisi üzerine konuştuğu anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçamadı.

Gelin önce o anları bir izleyelim...

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Peki nedir bu zeytin teorisi?

Peki nedir bu zeytin teorisi?

Dizinin ilk bölümünde, Ted Mosby ve Robin Scherbatsky’nin ilk randevularında ortaya atılan bu teoriye göre, bir ilişkideki iki kişiden biri zeytin severken diğeri zeytin sevmezse, bu durum onların mükemmel bir uyum içinde olduğu anlamına gelir. Yani, biri zeytinleri yerken diğeri yemediği için paylaşım açısından kusursuz bir denge oluşur.

Bu teori aslında Marshall ve Lily'nin büyük aşkları üzerinden de desteklenir.

Bu teori aslında Marshall ve Lily'nin büyük aşkları üzerinden de desteklenir.

Marshall zeytin sevmezken, Lily sever ve bu da onların 'ruh eşi' olduğuna dair bir işaret olarak görülür. Ancak ilerleyen bölümlerde, Marshall’ın aslında zeytin sevdiği ortaya çıkar ve bu teori sorgulanır. Bu durum, dizinin ana temalarından biri olan 'hayatın her zaman planladığımız gibi gitmediği' fikrini destekler.

Zeytin Teorisi, gerçekte bilimsel bir dayanağa sahip olmasa da, dizinin romantik mizah anlayışını yansıtan eğlenceli bir kavramdır. Hayatta mükemmel uyumun her zaman kurallara bağlı olmadığını ve ilişkilerin esneklik gerektirdiğini hatırlatır.

Ancak bu gerçek zeytin teorisi dizinin sonunda çürütülüyor. Çünkü Marshall'ın da zeytin sevdiği ve sadece Lily için 'sevmiyorum' dediği öğreniliyor.

Ancak bu gerçek zeytin teorisi dizinin sonunda çürütülüyor. Çünkü Marshall'ın da zeytin sevdiği ve sadece Lily için 'sevmiyorum' dediği öğreniliyor.

Tabii hal böyle olunca Çakal'ın sözleri de kullanıcıların diline düştü. Kimileri işi goygoya bağladı, kimileri de konu üzerinden farklı çıkarımlara değindi.

Gelin kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...

Gelin kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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