Rapçi Çakal'ın Eski Aşkı Danla Bilic'le Ayrılığını HIMYM Dizisindeki Zeytin Teorisine Bağlaması Dile Düştü!
Rapçi Çakal'ın Eski Aşkı Danla Bilic'le Ayrılığını HIMYM Dizisindeki Zeytin Teorisine Bağlaması Dile Düştü!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Youtube kanalında sunmaya başladığı DanlaCast programına eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı konuk etti. İzleyenlere epey eğlenceli dakikalar yaşatan ikilinin ilişkilerine dair de pek çok şey ortaya döküldü.
Bu anların yanında rapçi Çakal'ın, Danla Bilic'e ayrılığını How I Met Your dizisindeki zeytin teorisine bağlaması dile düştü.
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Danla Bilic ve Emirhan Çakal'ın sürpriz aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Uzun süre aynı evde yaşayan ve aşkları dört ay süren ikili bu sefer bir podcast programında karşı karşıya geldi.
Programda merak edilen birçok konu ortaya dökülürken, ikili eski ilişkilerini masaya yatırmadan duramadı.
Öte yandan Emirhan Çakal ise ayrılıklarının doğru bir karar oluşunu farklı bir noktadan doğrulamaya çalıştı.
Gelin önce o anları bir izleyelim...
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Peki nedir bu zeytin teorisi?
Bu teori aslında Marshall ve Lily'nin büyük aşkları üzerinden de desteklenir.
Ancak bu gerçek zeytin teorisi dizinin sonunda çürütülüyor. Çünkü Marshall'ın da zeytin sevdiği ve sadece Lily için 'sevmiyorum' dediği öğreniliyor.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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