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Yeni Film İçin Kolları Sıvayan Farah Zeynep Abdullah Göndermeli İpucu Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Yeni Film İçin Kolları Sıvayan Farah Zeynep Abdullah Göndermeli İpucu Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 14:46

Son dönemlerde Farah Zeynep Abdullah adını daha sık duyar olduk. Bunun en büyük nedenlerinin başında da kendisinin sağlam çıkışlarla dolu sosyal medya paylaşımları ve tartışmaları geliyor, desek yanlış olmaz. Bunların yanı sıra biyografi film denildiğinde de akıllara gelen ilk isim olmayı başaran Farah Zeynep Abdullah yeni bir proje için kolları sıvadı. En son 3 yıl önce bir filmde rol alan Abdullah'ın göndermeli X paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.

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Ülkemizin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah'ın adını gündemde sıkça duyuyoruz.

Ülkemizin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah'ın adını gündemde sıkça duyuyoruz.

Birileriyle sosyal medya üzerinden sağlam şekilde tartışması, bazı kullanıcılarla atışması gibi birçok etken var elbette. Dobra kişiliği ve kendine has tarzıyla gündem olmayı başaran ünlü oyuncu yetenekleriyle de ön plana çıkıyor.

Kendisini son olarak kadrosuna konuk olarak girdiği Kızılcık Şerbeti'yle ekranlarda görmüştük.

Kendisini son olarak kadrosuna konuk olarak girdiği Kızılcık Şerbeti'yle ekranlarda görmüştük.

İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızını inanılmaz parlatıp ekranların popüler yüzlerinden biri haline gelen Abdullah, Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle de epey beğeni toplamıştı. 

2023 yılında da Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmuş ve 'Dilruba' karakterine hayat vermişti. 

Aynı yıl bir dijital platforma çekilen Bihter dizisiyle de epey ses getirmişti.

Dizi projeleri kadar filmler de epey dikkat çeken Farah Zeynep, 'Bergen' filmiyle de büyük bir başarı elde etmişti.

Dizi projeleri kadar filmler de epey dikkat çeken Farah Zeynep, 'Bergen' filmiyle de büyük bir başarı elde etmişti.

'Acıların Kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan filmde performansıyla milyonları gözyaşlarına boğan ünlü oyuncunun performansı çok uzun süre konuşulmuştu. 

Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi olmayı başaran Bergen, tüm zamanların en iyi film açılışını yaptı ve birden çok rekor kırmıştı.

Son film projesi olan Bergen'in üzerinden tam 3 yıl geçmişti ki, ünlü oyuncu yeni bir film haberiyle gündeme geldi.

Son film projesi olan Bergen'in üzerinden tam 3 yıl geçmişti ki, ünlü oyuncu yeni bir film haberiyle gündeme geldi.

Hatırlarsanız, Abdullah hakkında geçtiğimiz günlerde yeni boşanan Athena üyesi Gökhan Özoğuz'la yeni bir aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı. Bu iddiaya karşı sessizliğini ilk bozan kişi Gökhan olmuş ve 'birlikte film çekiyoruz' mesajı vermişti.

Detayları da burada vermiştik:

Bergen'den önce de Unutursam Fısılda, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerle başarıya imza atan ünlü oyuncunun yeni filminin yapımcılığını Atölye Production üstleniyor.

Bergen'den önce de Unutursam Fısılda, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerle başarıya imza atan ünlü oyuncunun yeni filminin yapımcılığını Atölye Production üstleniyor.

Dağıtımcılığını da A90 Pictures'ın üstleneceği yeni filmin 28 Kasım 2025 tarihinde beyaz perdede olması planlanıyor.

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Yeni film projesinin duyurulması üzerine Farah Zeynep Abdullah X hesabından ilk paylaşımını da yaptı.

Yeni film projesinin duyurulması üzerine Farah Zeynep Abdullah X hesabından ilk paylaşımını da yaptı.
twitter.com

'Abdullah Çatlı değilim, Türkan Şoray değilim, Bülent Ersoy değilim' diyen Abdullah, son dönemde pek çok biyografi filmi goygoyuna maruz kalmasına da bir göndermede bulundu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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