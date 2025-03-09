Yeni Film İçin Kolları Sıvayan Farah Zeynep Abdullah Göndermeli İpucu Paylaşımıyla Dikkat Çekti!
Yeni Film İçin Kolları Sıvayan Farah Zeynep Abdullah Göndermeli İpucu Paylaşımıyla Dikkat Çekti!
Son dönemlerde Farah Zeynep Abdullah adını daha sık duyar olduk. Bunun en büyük nedenlerinin başında da kendisinin sağlam çıkışlarla dolu sosyal medya paylaşımları ve tartışmaları geliyor, desek yanlış olmaz. Bunların yanı sıra biyografi film denildiğinde de akıllara gelen ilk isim olmayı başaran Farah Zeynep Abdullah yeni bir proje için kolları sıvadı. En son 3 yıl önce bir filmde rol alan Abdullah'ın göndermeli X paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah'ın adını gündemde sıkça duyuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini son olarak kadrosuna konuk olarak girdiği Kızılcık Şerbeti'yle ekranlarda görmüştük.
Dizi projeleri kadar filmler de epey dikkat çeken Farah Zeynep, 'Bergen' filmiyle de büyük bir başarı elde etmişti.
Son film projesi olan Bergen'in üzerinden tam 3 yıl geçmişti ki, ünlü oyuncu yeni bir film haberiyle gündeme geldi.
Bergen'den önce de Unutursam Fısılda, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerle başarıya imza atan ünlü oyuncunun yeni filminin yapımcılığını Atölye Production üstleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni film projesinin duyurulması üzerine Farah Zeynep Abdullah X hesabından ilk paylaşımını da yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın