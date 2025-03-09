Yeni Film İçin Kolları Sıvayan Farah Zeynep Abdullah Göndermeli İpucu Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Son dönemlerde Farah Zeynep Abdullah adını daha sık duyar olduk. Bunun en büyük nedenlerinin başında da kendisinin sağlam çıkışlarla dolu sosyal medya paylaşımları ve tartışmaları geliyor, desek yanlış olmaz. Bunların yanı sıra biyografi film denildiğinde de akıllara gelen ilk isim olmayı başaran Farah Zeynep Abdullah yeni bir proje için kolları sıvadı. En son 3 yıl önce bir filmde rol alan Abdullah'ın göndermeli X paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.