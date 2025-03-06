Oyuncuların Rolleri İçin Yaptığı Çılgınca Şeyleri Duyunca Saygı Duruşuna Geçeceksiniz!

Bazı oyuncular 'oyunculuk' kavramını bambaşka bir seviyeye taşıma konusunda inanılmaz yetenekli. Ancak, işlerine olan bağlılıkları bazen çizgiyi aşabiliyor.

Sinema dünyasında, unutulmaz performanslar sergilemek için fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayan pek çok oyuncu olduğu da bir gerçek. Kimisi aşırı kilo verip aldı, kimisi dişini çektirdi, kimisi ölüm tehlikesi atlattı, kimisi de hayali bir mide bulandıran hallere büründü.

İşte aktörlerin bir rol için yaptıkları en akıl almaz şeyler!