Oyuncuların Rolleri İçin Yaptığı Çılgınca Şeyleri Duyunca Saygı Duruşuna Geçeceksiniz!
Oyuncuların Rolleri İçin Yaptığı Çılgınca Şeyleri Duyunca Saygı Duruşuna Geçeceksiniz!
Bazı oyuncular 'oyunculuk' kavramını bambaşka bir seviyeye taşıma konusunda inanılmaz yetenekli. Ancak, işlerine olan bağlılıkları bazen çizgiyi aşabiliyor.
Sinema dünyasında, unutulmaz performanslar sergilemek için fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayan pek çok oyuncu olduğu da bir gerçek. Kimisi aşırı kilo verip aldı, kimisi dişini çektirdi, kimisi ölüm tehlikesi atlattı, kimisi de hayali bir mide bulandıran hallere büründü.
İşte aktörlerin bir rol için yaptıkları en akıl almaz şeyler!
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1. Jennifer Lawrence - Winter’s Bone
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2. Brad Pitt - Fight Club
3. Charlize Theron - Monster
4. Rooney Mara - The Girl with the Dragon Tattoo
5. Choi Min-sik - Oldboy
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6. Rosamund Pike - Gone Girl
7. Halle Berry - Jungle Fever
8. Nicole Kidman - The Paperboy
9. John David Washington - Tenet
10. Jamie Foxx - Ray
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11. Jamie Dornan - The Fall
12. Adrien Brody - The Pianist
13. Leonardo DiCaprio - The Revenant
14. Tom Cruise - Mission: Impossible - Rogue Nation
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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