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Oyuncuların Rolleri İçin Yaptığı Çılgınca Şeyleri Duyunca Saygı Duruşuna Geçeceksiniz!

Oyuncuların Rolleri İçin Yaptığı Çılgınca Şeyleri Duyunca Saygı Duruşuna Geçeceksiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.03.2025 - 23:45

Bazı oyuncular 'oyunculuk' kavramını bambaşka bir seviyeye taşıma konusunda inanılmaz yetenekli. Ancak, işlerine olan bağlılıkları bazen çizgiyi aşabiliyor. 

Sinema dünyasında, unutulmaz performanslar sergilemek için fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayan pek çok oyuncu olduğu da bir gerçek. Kimisi aşırı kilo verip aldı, kimisi dişini çektirdi, kimisi ölüm tehlikesi atlattı, kimisi de hayali bir mide bulandıran hallere büründü.

İşte aktörlerin bir rol için yaptıkları en akıl almaz şeyler!

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1. Jennifer Lawrence - Winter’s Bone

1. Jennifer Lawrence - Winter’s Bone

Jennifer Lawrence, henüz ergenlik çağına yeni girmişken Winter's Bone filmindeki Ree Dolly rolüyle Akademi seçmenlerinin gönlünü fethetmişti.

Winter's Bone'un zorlu ve gerçekçi dünyasına hazırlanan ünlü oyuncu, bir sincabın ölü bir sincabın derisini ve bağırsaklarını nasıl yüzüp çıkaracağını öğrendi.

2. Brad Pitt - Fight Club

2. Brad Pitt - Fight Club

Kendisi bu film için, dişçiye gidip ön dişlerinden birini gönüllü bir parçasını koparttırdı, böylece gerçekten bir dövüş kulübünde olan biri gibi göründü. Çekimlerden sonra bu durumu düzeltmek için hemen dişçiye koştu.

3. Charlize Theron - Monster

3. Charlize Theron - Monster

Seri katil Aileen Wuornos’u canlandırmak için 15 kilo aldı, kaşlarını kazıdı, saçlarını inceltti, protez dişler taktı ve doğal güzelliğinden tamamen vazgeçti. Performansı ona Oscar kazandırdı.

4. Rooney Mara - The Girl with the Dragon Tattoo

4. Rooney Mara - The Girl with the Dragon Tattoo

Mara, kitap üçlemesindeki karakter tanımına uyması için işi meme uçlarını deldirmeye kadar götürdü. Kendisi karakteri dövmeler ve piercinglerle kaplı olduğundan, ayrıca 4 kulak piercingi ve dudağı ile burnu da deldirildi.

5. Choi Min-sik - Oldboy

5. Choi Min-sik - Oldboy

Min-sik canlandırdığı ana karakterin canlı bir ahtapot yediği bir sahneye itiraz etmeyip bunu gerçekten yaptı, hem de çekim dört kez yapıldığı için dört kere! Ünlü oyuncu Budist ve vejetaryen olduğu için ahtapotlardan özür diledi ve her birini ağzına koymadan önce dua etti.

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6. Rosamund Pike - Gone Girl

6. Rosamund Pike - Gone Girl

Ünlü oyuncu, karakterinin eski sevgilisini baştan çıkardığı ve maket bıçağıyla boğazını kestiği bir sahneye imza attı. Kendisi bu role hazırlanmak için bir kasap dükkanında bir domuz üzerinde maket bıçağı kullanarak 'nasıl olacağını anlamak' için pratik yaptı.

7. Halle Berry - Jungle Fever

7. Halle Berry - Jungle Fever

Berry filmde bir uyuşturucu bağımlısını oynamak için yaklaşık sekiz hafta boyunca duş almamayı kabul etti.

8. Nicole Kidman - The Paperboy

8. Nicole Kidman - The Paperboy

Zac Efron'un karakteri bu filmde bir denizanası tarafından sokuluyor ve Kidman 'mış gibi' yapmak yerine gerçekten de partnerinin yüzüne idrarını yapmış.

9. John David Washington - Tenet

9. John David Washington - Tenet

Ünlü oyuncu izlerken beynimizi allak bullak eden bu film için, geriye doğru konuşmayı öğrendi. Kendisi aynı zamanda dövüşmeyi ve geriye doğru göz kırpmayı da öğrendi.

10. Jamie Foxx - Ray

10. Jamie Foxx - Ray

Foxx, rol için 30 kilo verdi ve hatta günde 14 saat boyunca yapıştırdığı protez göz kapakları bile taktı. Daha sonra bunun yüzünden panik atakları geçirdiğini itiraf etti.

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11. Jamie Dornan - The Fall

11. Jamie Dornan - The Fall

Bir seri katil rolü için en doğru hislere sahip olmaya çalışmayı amaç edinen Jamie Dornan role girmek için, bir kadını trenden inerken takip ettiğini itiraf etti. Kadını birkaç sokak köşesinde takip ederken mesafeyi koruduğunu ve 'bunun gerçekten kirli bir şekilde heyecan verici hissettirdiğini' söyledi.

12. Adrien Brody - The Pianist

12. Adrien Brody - The Pianist

Filmde gerçekçiliği yakalamak için evini, arabasını ve tüm eşyalarını sattı, kendini toplumdan soyutladı ve 10 kilo verdi. Film sonrası depresyona girdiğini itiraf etti.

13. Leonardo DiCaprio - The Revenant

13. Leonardo DiCaprio - The Revenant

DiCaprio, rolü için gerçekten çiğ bizon ciğeri yedi, nehirde boğulma tehlikesi atlattı ve aşırı soğukta çekimler yaptı. Ünlü oyuncu Oscar'ı kazanmak için resmen doğayla savaştı!

14. Tom Cruise - Mission: Impossible - Rogue Nation

14. Tom Cruise - Mission: Impossible - Rogue Nation

'Dublör kullanmayan adam' olarak zaten listenin kralı olma potansiyeli taşıyan Cruise daha önce filmleri için gökdelenlere tırmanmak, helikopter uçurmak, HALO'dan atlamak, ters yönde motosiklet sürmek gibi birçok şey yaptı. 

Serinin beşinci filmi Rogue Nation için de suyun altında nefesini altı dakika tutmayı öğrendi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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