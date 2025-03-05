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Aşk-ı Memnu'dan Behzat Ç.'ye: Türk Dizilerinin Hollywood Versiyonları "Keşke Gerçek Olsa" Dedirtti!

Aşk-ı Memnu'dan Behzat Ç.'ye: Türk Dizilerinin Hollywood Versiyonları "Keşke Gerçek Olsa" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.03.2025 - 16:25

Hiç düşündünüz mü, bizim ekranlarımızda fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu bir HBO dizisi olsaydı nasıl olurdu? Ya da Ezel’in intikam hikayesi, Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri haline gelseydi? Peki ya Kurtlar Vadisi'ni Quentin Tarantino çekseydi? Hayal etmesi bile heyecanlandırdı...

Bu kez Türk televizyonunun en ikonik dizilerini alıp, Hollywood’un gözünden nasıl görüneceğini şöyle bir hayal edeceğiz! Mekanlardan oyuncu seçimlerine, senaryodaki değişikliklerden yönetmen tercihlerine kadar her detaylarıyla ikonik hale gelen dizilerimizin Hollywood versiyonlarına göz atacağız. 

Hazırsanız, “Eğer Türk dizileri Hollywood’da çekilseydi, nasıl olurdu?” sorusunun cevabını birlikte keşfedelim!

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1. İlk olarak bir efsane olan Aşk-ı Memnu dizisini ele alalım. Aşk, tutku ve ihtirası iliklerimize kadar hissettiğimiz dizi adeta unutulmaz oldu.

1. İlk olarak bir efsane olan Aşk-ı Memnu dizisini ele alalım. Aşk, tutku ve ihtirası iliklerimize kadar hissettiğimiz dizi adeta unutulmaz oldu.

Başrollerinde Beren SaatKıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin Hollywood versiyonundaki adı 'Forbidden Love' olurdu. 

Yine lüks malikanelerde geçen entrika dolu bir aşk hikayesi olurdu. Büyük ihtimalle Los Angeles veya New York'ta, Hamptons tarzı (beyaz, taş ve bejlerin hakim olduğu kıyı evi stili) bir malikanede geçerdi.

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

  • Daha kısa sezonlar (10-12 bölüm)

  • Daha fazla psikolojik derinlik ve modern dokunuşlar

  • Behlül daha karmaşık, 'anti-hero' tarzı bir karakter olabilir

Oyuncular: Bihter – Anne Hathaway (gizemli ve zarif)

Oyuncular: Bihter – Anne Hathaway (gizemli ve zarif)

Sen Anne Ziyagilsin, aptallık etme!

Behlül – Timothée Chalamet (karizmatik ve çapkın)

Behlül – Timothée Chalamet (karizmatik ve çapkın)

Anne Hathaway ile nasıl bir ikili olurdu acaba?

Adnan – Colin Firth (saygın ama melankolik)

Adnan – Colin Firth (saygın ama melankolik)

O da 'Sen benim oğlumdun!' diye içlenebilir mi?

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Firdevs – Meryl Streep (gerçek bir manipülatör!)

Firdevs – Meryl Streep (gerçek bir manipülatör!)

Firdevs Yöreoğlu demek manipülatörlük demek...

2. İkinci sırada replikleriyle hafızalara kazınmış Kurtlar Vadisi var! Karakterlerinin her biriyle de yapım efsane oldu.

2. İkinci sırada replikleriyle hafızalara kazınmış Kurtlar Vadisi var! Karakterlerinin her biriyle de yapım efsane oldu.

Kurtlar Vadisi eğer Hollywood'da çekilseydi Amerikan derin devletini ve ajanların dünyasını konu alan bir aksiyon-drama dizisi olurdu. Washington D.C. ve Meksika sınırı gibi yerlerde geçebilirdi. 

Yeni versiyonu 'The Valley of Wolves' adıyla yayınlanırdı.

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

  • Daha fazla casusluk unsuru

  • Gerçek olaylardan ilham alan, CIA & FBI içerikli bir senaryo

  • Karakterlerin daha gri tonlarda olması (iyi-kötü ayrımının net olmaması)

Polat Alemdar – Oscar Isaac (karizmatik ve sert duruşuyla)

Polat Alemdar – Oscar Isaac (karizmatik ve sert duruşuyla)

Süleyman Çakır – Pedro Pascal (hem mafyatik hem de içten)

Süleyman Çakır – Pedro Pascal (hem mafyatik hem de içten)
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Memati – Jon Bernthal (sert mizacıyla tanınıyor)

Memati – Jon Bernthal (sert mizacıyla tanınıyor)

Aslan Akbey – Liam Neeson (bilge mentor figürü)

Aslan Akbey – Liam Neeson (bilge mentor figürü)

3. Üçüncü sırada ise en ikonik polisiye dizilerimizden Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi var!

3. Üçüncü sırada ise en ikonik polisiye dizilerimizden Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi var!

Pek çok kişinin tekrar tekrar izlediği dizinin Hollywood versiyonunda; alkolik, sert ve asi bir cinayet masası dedektifinin, yozlaşmış bir şehirde adalet arayışı işlenirdi.

Chicago veya Detroit gibi suç oranı yüksek bir şehirde geçmesi muhtemel olan dizinin adı 'Detective C.' olabilirdi.

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

  • Daha film noir (karanlık film) havası

  • Daha karanlık, gizemli ve felsefi diyaloglar

  • 6-8 bölümlük mini dizi formatı

Behzat Ç. – Hugh Jackman (sert ama karizmatik dedektif)

Behzat Ç. – Hugh Jackman (sert ama karizmatik dedektif)
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Harun – Seth Rogen (komik ama sadık yardımcı)

Harun – Seth Rogen (komik ama sadık yardımcı)

Savcı Esra – Charlize Theron (güçlü ve idealist kadın karakter)

Savcı Esra – Charlize Theron (güçlü ve idealist kadın karakter)

4. Sona doğru yaklaşıyoruz, dördüncü sırada her karakteri ve hikayesiyle mıh gibi akıllara çakılan Medcezir dizisi var!

4. Sona doğru yaklaşıyoruz, dördüncü sırada her karakteri ve hikayesiyle mıh gibi akıllara çakılan Medcezir dizisi var!

İhanet, intikam ve akıl oyunları üzerine kurulu, oldukça büyük çaplı bir hikaye olarak işlenirdi.

Las Vegas veya Miami gibi lüks ama tehlikeli bir şehirde geçme olasılığı epey fazla olan dizi 'Vendetta' adıyla karşımıza çıkardı.

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

  • - Daha fazla gençlik draması ve partiler

  • - Daha hızlı tempolu anlatım

  • - 3-4 sezonluk hikâye planlaması

Yaman – Jacob Elordi (karizmatik ama kırılgan genç adam)

Yaman – Jacob Elordi (karizmatik ama kırılgan genç adam)
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Mira – Zendaya (asi ama çekici başrol)

Mira – Zendaya (asi ama çekici başrol)

Selim – Patrick Dempsey (karizmatik avukat figürü)

Selim – Patrick Dempsey (karizmatik avukat figürü)

Orkun – Austin Butler (şımarık zengin çocuğu rolü için mükemmel olur)

Orkun – Austin Butler (şımarık zengin çocuğu rolü için mükemmel olur)

5. Ve işte son dizimiz: Ezel! Atmosferinden konusuna her detayıyla büyük beğeni kazanıp, finali üzerinden yıllar geçse de hala popüler olan yapımlardan oldu.

5. Ve işte son dizimiz: Ezel! Atmosferinden konusuna her detayıyla büyük beğeni kazanıp, finali üzerinden yıllar geçse de hala popüler olan yapımlardan oldu.

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

Hollywood’daki farkı ne olurdu?

  • Flashback sahneleri daha fazla yer tutar

  • Netflix tarzı 8-10 bölümlük sezonlarla sunulur

  • Daha karanlık, psikolojik ve sinematik anlatım

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Ezel – Jake Gyllenhaal (duygusal derinliği olan, zeki bir karakter)

Ezel – Jake Gyllenhaal (duygusal derinliği olan, zeki bir karakter)

Eyşan – Margot Robbie (hem çekici hem de tehlikeli)

Eyşan – Margot Robbie (hem çekici hem de tehlikeli)

Ramiz Dayı – Al Pacino (karizmatik mafya figürü)

Ramiz Dayı – Al Pacino (karizmatik mafya figürü)

Cengiz – Ben Mendelsohn (sinsi iş adamı tiplemesiyle harika olur)

Cengiz – Ben Mendelsohn (sinsi iş adamı tiplemesiyle harika olur)

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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