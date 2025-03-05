"Kapıyı Kilitliyorlardı": Cenk Torun'un Rol Arkadaşıyla Sette Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Dair Şok İtiraflar!
"Kapıyı Kilitliyorlardı": Cenk Torun'un Rol Arkadaşıyla Sette Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Dair Şok İtiraflar!
Şimdilerde 'Esaret' dizisinde rol alan Cenk Torun magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, Faslı başrol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdi. Nevin Torun ise bu iddiaların ardından 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.
Snob Magazin'in haberine göre, olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk yaşadığı haberlerine yönelik, dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'ten itiraf gibi sözler geldi.
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinde 'Orhun Demirhanlı' karakterine hayat veren Cenk Torun gündemin öne çıkan ismi oldu.
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Nevin Torun İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 2001 yılında evlendiği Cenk Torun'a boşanma davası açtı.
Nevin Torun'un mahkemeye sunduğu dilekçesinde kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talebi yer aldı.
Eşinin, rol arkadaşı Mahassine ile PR adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi hareketlerde bulunduklarını öne sürdü.
Nevin Hanım, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu da belirtti.
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Cenk Torun, ise eşinin ihanet iddialarıyla boşanma davası açmasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi.
26 yaşındaki Faslı oyuncu Mahassine Merabet, 50 yaşındaki Torun'la aşk yaşadığı iddialarını reddetti.
Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil de geçtiğimiz gün açıklama yapmış ve Cenk Torun'la Merabat’ı el ele gördüğünü söylemişti.
Olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; aynı dizide rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik yasak aşk iddialarını doğruladı.
Hamza, sette herkesin bu durumdan haberdar olduğunu da belirtti:
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Esaret dizisinin yönetmen asistanı Arya Çevik ise Cenk ve Mahassine'nin aynı odada kaldıklarını ve kapıyı kilitlediklerini söyledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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