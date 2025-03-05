"Kapıyı Kilitliyorlardı": Cenk Torun'un Rol Arkadaşıyla Sette Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Dair Şok İtiraflar!

Züleyha Hamza “Kadın kadının bazen yurdu bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum. Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk beyin evli olduğunu bilmiyordum.

Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını hiç görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın bir kadına bunu yapmamalı.” dedi.