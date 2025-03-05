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"Kapıyı Kilitliyorlardı": Cenk Torun'un Rol Arkadaşıyla Sette Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Dair Şok İtiraflar!

"Kapıyı Kilitliyorlardı": Cenk Torun'un Rol Arkadaşıyla Sette Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Dair Şok İtiraflar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.03.2025 - 12:49

Şimdilerde 'Esaret' dizisinde rol alan Cenk Torun magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, Faslı başrol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdi. Nevin Torun ise bu iddiaların ardından 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Snob Magazin'in haberine göre, olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk yaşadığı haberlerine yönelik, dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'ten itiraf gibi sözler geldi.

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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinde 'Orhun Demirhanlı' karakterine hayat veren Cenk Torun gündemin öne çıkan ismi oldu.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinde 'Orhun Demirhanlı' karakterine hayat veren Cenk Torun gündemin öne çıkan ismi oldu.

Bir dönemin efsane dizisi Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle hafızalarımıza kazınıp 90'ların en popüler isimlerinden olan Torun, bu kez yasak aşk iddialarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Nevin Torun İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 2001 yılında evlendiği Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Nevin Torun İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 2001 yılında evlendiği Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Nevin Torun'un boşanma nedeni ise, eşi Cenk'in kendisini 'Esaret' dizisindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldatıyordu.

Nevin Torun'un mahkemeye sunduğu dilekçesinde kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talebi yer aldı.

Nevin Torun'un mahkemeye sunduğu dilekçesinde kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talebi yer aldı.

Nafakanın yanı sıra maddi ve manevi olarak da Cenk Torun'dan 40 milyon tazminat talep edildi.

Nevin Torun, dilekçesinde bir de evlenme tarihinden bugüne kadar eşinin maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığı iddiasına yer verdi. Bütün masrafların da kendisi tarafından karşıladığını belirtti.

Eşinin, rol arkadaşı Mahassine ile PR adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi hareketlerde bulunduklarını öne sürdü.

Eşinin, rol arkadaşı Mahassine ile PR adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi hareketlerde bulunduklarını öne sürdü.

Söz konusu samimiyetten de rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen eşi Cenk'in menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı söyledi.

Nevin Hanım, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu da belirtti.

Nevin Hanım, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu da belirtti.

Eşinin, rol arkadaşı Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler almasından da şüphelendiğini belirtirken, kayınvalidesinden destek göremediğini ifade etti.

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Cenk Torun, ise eşinin ihanet iddialarıyla boşanma davası açmasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

Cenk Torun, ise eşinin ihanet iddialarıyla boşanma davası açmasına avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

'Kamuoyunun dikkatine...Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan 'zina' iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla...'

26 yaşındaki Faslı oyuncu Mahassine Merabet, 50 yaşındaki Torun'la aşk yaşadığı iddialarını reddetti.

26 yaşındaki Faslı oyuncu Mahassine Merabet, 50 yaşındaki Torun'la aşk yaşadığı iddialarını reddetti.

Merabet'in avukatı ise 'Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği bir takım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımıza hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da dahil olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır' açıklamasında bulunmuştu.

Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil de geçtiğimiz gün açıklama yapmış ve Cenk Torun'la Merabat’ı el ele gördüğünü söylemişti.

Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil de geçtiğimiz gün açıklama yapmış ve Cenk Torun'la Merabat’ı el ele gördüğünü söylemişti.

'Bir andropoz oluyor erkeklerde, genç kızlarla olmayacak rüyalara yelken açıyorlar ve komik duruma düşüyorlar. Nevin beni ağlayarak aradı ve Cenk’i mesajlaşıp telefonla konuşurken yakaladığını anlattı. Dizide oynamaya başladıktan sonra Nevin’e karşı hal ve tavırları değişti. Eve erkek bakar, 20 yıl Nevin bunu da üstlenmiş seni taşımış, çocuğuna da eşin bakmış. Bir erkek olarak ne eşine ne çocuğuna bakmamışsın. 20 yıl sonra ilk iş bulduğunda ‘Senden boşanmak istiyorum’ dersen bu çok vefasızlık olur. Yıllar sonra gelen iş, hayranlar falan bir hava oldu orada.” ifadelerini kullanmıştı.

Olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; aynı dizide rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik yasak aşk iddialarını doğruladı.

Olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; aynı dizide rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik yasak aşk iddialarını doğruladı.

Züleyha Hamza “Kadın kadının bazen yurdu bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum. Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk beyin evli olduğunu bilmiyordum.

Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını hiç görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın bir kadına bunu yapmamalı.” dedi.

Hamza, sette herkesin bu durumdan haberdar olduğunu da belirtti:

Hamza, sette herkesin bu durumdan haberdar olduğunu da belirtti:

“Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi bana ne diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk.”

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Esaret dizisinin yönetmen asistanı Arya Çevik ise Cenk ve Mahassine'nin aynı odada kaldıklarını ve kapıyı kilitlediklerini söyledi.

Esaret dizisinin yönetmen asistanı Arya Çevik ise Cenk ve Mahassine'nin aynı odada kaldıklarını ve kapıyı kilitlediklerini söyledi.

'Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk bey tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum. Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı.”

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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