Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Aldığı Elma Şeklindeki Çatal-Bıçak Takımının Gerçeğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Aldığı Elma Şeklindeki Çatal-Bıçak Takımının Gerçeğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu. Elma şeklindeki takım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aslında ünlü bir markaya gönderme yaptığı da ortaya çıktı. Bu sahne için bile setin orijinalini almayan Kızılcık Şerbeti’nin Sanat Yönetmeni Canan Özkan konuya açıklık da getirdi.
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Show Tv ekranlarında bir fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta gündeme damgasını vuruyor.
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Geçtiğimiz cuma günü 90. bölümüyle izleyici karşısına dizi yine çok konuşuldu. 'Peki son bölümde neler oldu?' diyenlere de kısaca özetleyelim...
Tabii bu bölümde yeni evine, daha doğrusu yalısına, taşınan Doğa'nın şımarıklığı artınca herkesin gözüne batmaya başladı.
Doğa'nın yalı için aldığı yeni elma şeklindeki çatal-bıçak takımı da sahneye bomba gibi düştü.
"Kızılcık Şerbeti elma çatal-bıçak takımı hangi marka, nereden alınır?" gibi aramalar aldı başını yürüdü.
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Bunun nedeni ise, söz konusu elma şeklindeki takımın aslında lüks bir markaya ait olan bu çatal-bıçak takımına bir gönderme olduğu anlaşıldı.
Setin gerçeğinin fiyatı da 2.500 Euro yani şu anki kurla, 96.033 TL!
Öte yandan, Doğa'nın 'elma şeklinde' diye tanımladığı servis kasesi de hepimizin bildiği dünyaca ünlü farklı bir markaya ait çıktı.
'@susluhekim' adlı bir Instagram kullanıcısının fark edip bu detayı paylaşması sonrası Kızılcık Şerbeti Sanat Yönetmeni Canan Özkan'dan açıklama geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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