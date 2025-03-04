Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Aldığı Elma Şeklindeki Çatal-Bıçak Takımının Gerçeğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu. Elma şeklindeki takım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aslında ünlü bir markaya gönderme yaptığı da ortaya çıktı. Bu sahne için bile setin orijinalini almayan Kızılcık Şerbeti’nin Sanat Yönetmeni Canan Özkan konuya açıklık da getirdi.