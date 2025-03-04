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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Aldığı Elma Şeklindeki Çatal-Bıçak Takımının Gerçeğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Aldığı Elma Şeklindeki Çatal-Bıçak Takımının Gerçeğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 16:41

Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yayınlanan yeni bölümüyle birlikte gündem oluyor. Dizinin son bölümüne, istekleri bitmeyen Doğa'nın aldığı çatal-bıçak takımı damga vurdu. Elma şeklindeki takım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aslında ünlü bir markaya gönderme yaptığı da ortaya çıktı. Bu sahne için bile setin orijinalini almayan Kızılcık Şerbeti’nin Sanat Yönetmeni Canan Özkan konuya açıklık da getirdi.

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Show Tv ekranlarında bir fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta gündeme damgasını vuruyor.

Show Tv ekranlarında bir fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta gündeme damgasını vuruyor.

Dolu dolu hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosundaki değişiklikler ve çekim hatalarıyla da sıkça dikkatleri üzerine çeken popüler dizi, cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından biri haline geldi.

Geçtiğimiz cuma günü 90. bölümüyle izleyici karşısına dizi yine çok konuşuldu. 'Peki son bölümde neler oldu?' diyenlere de kısaca özetleyelim...

Geçtiğimiz cuma günü 90. bölümüyle izleyici karşısına dizi yine çok konuşuldu. 'Peki son bölümde neler oldu?' diyenlere de kısaca özetleyelim...

Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi şans eseri saklı kaldı. Kıvılcım, annesinin hastalığına rağmen Ömer'i ihmal etmemeye çalıştı. Firaz'ın yeni kız arkadaşı Asude'nin desteğini kazandı. Sevtap ve Haluk'un arkadaşlığı ilerlerken, Mustafa ve Meri'nin sohbetleri de Nilay'ı rahatsız etti. Nursema ve İlhami'nin nişan töreni ise hiç beklenmedik bir şekilde sonlandı.

Tabii bu bölümde yeni evine, daha doğrusu yalısına, taşınan Doğa'nın şımarıklığı artınca herkesin gözüne batmaya başladı.

Tabii bu bölümde yeni evine, daha doğrusu yalısına, taşınan Doğa'nın şımarıklığı artınca herkesin gözüne batmaya başladı.

Fatih de Doğa'dan kaynan harcamaların bir hali artmasından oldukça rahatsız oldu.

Doğa'nın yalı için aldığı yeni elma şeklindeki çatal-bıçak takımı da sahneye bomba gibi düştü.

Doğa'nın yalı için aldığı yeni elma şeklindeki çatal-bıçak takımı da sahneye bomba gibi düştü.

Hatta izleyiciler bile bu tasarım modeli o kadar çok beğendi ki, Doğa'nın satın aldığı elma şeklindeki çatal-bıçak takımını arama motorlarında araştırmaya başladı.

"Kızılcık Şerbeti elma çatal-bıçak takımı hangi marka, nereden alınır?" gibi aramalar aldı başını yürüdü.

"Kızılcık Şerbeti elma çatal-bıçak takımı hangi marka, nereden alınır?" gibi aramalar aldı başını yürüdü.

E kolları sıvayıp arama motoruna koşanlar ne yazık ki elleri boş döndü. Çünkü kimse elma şeklindeki bu tasarım takımı bir türlü bulamadı.

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Bunun nedeni ise, söz konusu elma şeklindeki takımın aslında lüks bir markaya ait olan bu çatal-bıçak takımına bir gönderme olduğu anlaşıldı.

Bunun nedeni ise, söz konusu elma şeklindeki takımın aslında lüks bir markaya ait olan bu çatal-bıçak takımına bir gönderme olduğu anlaşıldı.

Tasarımın orijinali elma şeklide değil, yumurta şeklinde...

Setin gerçeğinin fiyatı da 2.500 Euro yani şu anki kurla, 96.033 TL!

Setin gerçeğinin fiyatı da 2.500 Euro yani şu anki kurla, 96.033 TL!

Doğa'nın bundan üç takım sipariş ettiğini düşünürsek, Fatih'in tadının kaçması kaçınılmaz...

Öte yandan, Doğa'nın 'elma şeklinde' diye tanımladığı servis kasesi de hepimizin bildiği dünyaca ünlü farklı bir markaya ait çıktı.

Öte yandan, Doğa'nın 'elma şeklinde' diye tanımladığı servis kasesi de hepimizin bildiği dünyaca ünlü farklı bir markaya ait çıktı.

Yani bu markadan alınan bir servis kasesinin içine, orijinal takımınkine benzer bir çatal-bıçak takımı yerleştirilmiş. Bu ürünün fiyatı da 1.599 TL.

'@susluhekim' adlı bir Instagram kullanıcısının fark edip bu detayı paylaşması sonrası Kızılcık Şerbeti Sanat Yönetmeni Canan Özkan'dan açıklama geldi.

'@susluhekim' adlı bir Instagram kullanıcısının fark edip bu detayı paylaşması sonrası Kızılcık Şerbeti Sanat Yönetmeni Canan Özkan'dan açıklama geldi.

Özkan, 'Gerçeğini kullanmamak için kendi tasarımımızı yaptık.  Beğenmenize sevindik🙌' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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