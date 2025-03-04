Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Müge Anlı Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Son Mesajını Okudu!

Arkadaşıyla yürüyüş yapmaya geldiğini anlatan Gülçin isimli bir kişi şu ifadeleri kullandı:

'Şu an arama kurtarma ekiplerinin olduğu yere geldik. Daha sonrasında araç girişi olmadığı için, bir de çok çamurluydu yerler, oradan benimle birlikte yaklaşık 5 araba geri döndü. Dönmek için manevra alacağımız yer de yoktu, çok çamurluydu. Sadece bir yer vardı. Oradan tek tek bekleyip sırasıyla tüm araçlar döndük. Giremedik, arabayı park etmek bile mümkün değildi. Yukarıya yürüyüş parkuruna çıktık daha düzgün olduğu için. Pazar günü aşırı kalabalıktı. Hanımefendinin girdiği, araçların girdiği noktaya ben hiçbir yaya girişi görmedim.'