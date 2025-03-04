Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Müge Anlı Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Son Mesajını Okudu!
Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Müge Anlı Kaybolan Mimar Ece Gürel'in Son Mesajını Okudu!
İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 2 gündür haber alınamıyor. Geniş çapta yapılan aramalar gölet tarafında yoğunlaştırıldı. Ece Gürel'in endişeli ailesi ise kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Müge Anlı, Ece Gürel'in son mesajını canlı yayında okurken bir yandan da arkadaşına attığı son fotoğrafları ortaya çıkardı.
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Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıktı.
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AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) detaylı bir arama yürütüyor.
2 gün önce kaybolan Ece'nin ailesi, kızlarının hayatından endişe ederek soluğu Müge Anlı'nın stüdyosunda aldı.
"8 yıldır evli, çocuğu yok. Hukuk bürosunda çalışıyor sekreter olarak" diyen baba Gürel, kızının yaşadığı sorunlardan sonra istifa ettiğini belirtti.
En son Bahçeköy girişinde görülen Ece'yle aynı gün saat 14:00 civarında Belgrad Ormanı'na giden biri canlı yayına bağlandı.
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"Aklıma sadece başka şey geliyor. Biri mi bir şey yaptı?" diyerek korkusunu dile getiren anne Gülşen Gürel ise kızının kendine zarar verecek biri olmadığını belirtti.
Kızının istifa ettiği için eşinden tepki gördüğünü ve ikilinin epey tartıştığını belirten anne Gürel, Ece'nin kendisine "Beni yedi!" dediğini söyledi.
Aramalar tam gaz devam ederken Ece Gürel'in, İngiltere'de yaşayan arkadaşına attığı son fotoğraflar ortaya çıktı.
Ece'nin o sıralarda mesajlaştığı arkadaşına attığı son mesaj da oldukça dikkat çekti.
Arkadaşı bu mesajın üzerine Ece'ye "İyi yaptın beybi ben de markete çıkmıştım, süpersin kuzu" diyerek yanıt vermiş.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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