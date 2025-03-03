Yapay Zekaya Sorduk: Tarih Boyunca Çözülememiş En Gizemli Vakalar Müge Anlı’da Çözülebilir miydi?

Tarih boyunca çözülemeyen pek çok gizemli vaka, yıllardır araştırmacılar ve uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu olayları ele alma şeklimiz biraz daha farklı olsaydı ne olurdu? Türkiye’nin en ünlü araştırmacı gazetecilerinden biri olan Müge Anlı; ülkemizde sayısız gizemi gün yüzüne çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor biliyorsunuz. Kayıp vakalarını, faili meçhul cinayetleri ve yıllardır çözülemeyen olayları aydınlatmasıyla bilinen Müge Anlı'yı tarihi olaylara dahil etsek nasıl olurdu diye düşündük. Bunun üzerine yapay zekaya danıştık.

Peki, eğer Müge Anlı tarihin en gizemli vakalarına el atsaydı, bazıları çözülebilir miydi?