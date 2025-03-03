Kadir Ezildi Ramazan Programında Nihat Hatipoğlu'na Gelen Klişe Oruç Sorularına İsyan Etti!
Kadir Ezildi Ramazan Programında Nihat Hatipoğlu'na Gelen Klişe Oruç Sorularına İsyan Etti!
11 Ayın Sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da iftar ve sahur programlarıyla ekranlardaki yerini aldı. Ancak yıl değişse de 'oruç bozan durumlar' hakkındaki sorular değişmek bilmedi. Hem ekranların hem de sosyal medyanın fenomen ismi Kadir Ezildi ise bu durum karşısında isyan bayraklarını çekti.
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İslam aleminin en kutsal aylarından biri olan Ramazan Ayı sonunda geldi.
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Tabii, Ramazan demek Nihat Hatipoğlu demek. Kendisi Atv ekranlarında hem iftar hem de sahur programı sunmaya başladı.
Bu soruların bazıları gerçekten çok kıymetli olsa da bazılarına akıl sır erdirilemiyor. Hele ki oruç bozan durumlar konusuna...
Bu isimlerden bir tanesi de temizlik programlarıyla gönülleri fetheden sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi oldu.
İşte Kadir Ezildi'nin o paylaşımı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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