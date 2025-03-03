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Yeşilçam'ın Güzellerindendi: Hale Soygazi’nin Son Halini Görünce Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız!

Yeşilçam'ın Güzellerindendi: Hale Soygazi’nin Son Halini Görünce Bir Kez Daha Hayran Kalacaksınız!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.03.2025 - 10:53

Yeşilçam dünyasının en güzel kadınlarından biri olan Hale Soygazi en sevilen sanatçılardan biri oldu. 'Süt Kardeşler', 'Oh Olsun' ve 'Kördüğüm' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu başarıları kadar güzelliğiyle de hafızalarımıza kazındı. Son olarak 'Hayatımın Şansı' dizisinde rol alan Hale Soygazi'nin son hali büyük beğeni topladı.

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Yeşilçam sinemasının birbirinden güzel kadınları, yapımlarını her izlediğimizde bizleri yeniden büyülüyor.

Yeşilçam sinemasının birbirinden güzel kadınları, yapımlarını her izlediğimizde bizleri yeniden büyülüyor.

Gençlikleriyle düşman çatlatan usta isimler günümüzde de güzelliklerine güzellik katmış şekilde asaletlerini sergiliyor desek yeridir.

Bu güzellerimizden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Hale Soygazi'dir. Kendisi rol aldığı her yapımda izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başarmıştır.

Bu güzellerimizden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Hale Soygazi'dir. Kendisi rol aldığı her yapımda izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başarmıştır.

İsviçre'de mankenlik kursu gören Soygazi, ülkeye döndükten sonra bir süre manken ve fotomodel olarak çalışmış ardından da oyunculuk kariyerine yönelmişti.

İlk başta art arda projelerde yer almış ve Bir Garip Yolcu, Mahkum, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar filmleriyle kamera karşısına geçmişti.

İlk başta art arda projelerde yer almış ve Bir Garip Yolcu, Mahkum, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar filmleriyle kamera karşısına geçmişti.

Daha sonra birkaç yapımda daha rol alan ünlü isim, Tarık Akan'la başrollerinde yer aldığı 'Oh Olsun' ile yıldızını oldukça parlatmıştı.

Hala hepimizin severek izlediği Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Bihter' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Hala hepimizin severek izlediği Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Bihter' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi usta isimlerle rol aldığı filmdeki performansı da adeta unutulmaz olmuştu.

Bu zamana kadar pek çok dizi ve film projesiyle karşımıza çıkan Hale Soygazi bu kez de son haliyle gündeme geldi.

Bu zamana kadar pek çok dizi ve film projesiyle karşımıza çıkan Hale Soygazi bu kez de son haliyle gündeme geldi.

Kendisi şimdilerde hayatını ekranlardan uzakta devam ettirse de ara sıra yeni projelerde kısa süreli olarak boy gösteriyor.

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Bunlardan bir tanesi de 2022-2023 yılları arasında FOX/NOW TV'de yayınlanan 'Hayatımın Şansı' dizisi olmuştu.

Bunlardan bir tanesi de 2022-2023 yılları arasında FOX/NOW TV'de yayınlanan 'Hayatımın Şansı' dizisi olmuştu.

'Müyesser Teksoy' karakterine hayat veren Soygazi, Yeşilçam dönemi üzerinden yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Şimdilerde 74 yaşında olan ünlü oyuncu, bu güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu da zaman zaman dile getiriyor.

Şimdilerde 74 yaşında olan ünlü oyuncu, bu güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu da zaman zaman dile getiriyor.

Kendisinin pilates ve yürüyüşe de oldukça önem verdiği ve formunu bu şekilde koruduğu da biliniyor.

İşte Hale Soygazi'nin son hallerinden birkaç kare...

İşte Hale Soygazi'nin son hallerinden birkaç kare...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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