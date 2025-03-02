Senaryo Yazımında Yapılan Hatalar Yüzünden Mahvolan Yabancı Dizi ve Filmler
Senaryo yazımı bir dizi ya da filmin yapı taşını oluşturur. İyi bir senaryo, izleyiciyi içine çeken güçlü bir hikaye, tutarlı karakterler ve mantıklı olay örgüsü gerektirir. Yapımların senaryolarındaki hatalar eğer sıkça tekrarlanırsa, bazen izleyiciyi hikayeden koparabilir. Senaryo yazımındaki temel hataların büyük kısmı ise mantık sorunlarını ortaya çıkarıp filmin/dizinin inandırıcılığını zedeler.
Kimi zaman aceleye getirilmiş bir final, kimi zaman çözümsüz bırakılan gizemler veya akıl sır erdilemeyen hatalar izleyicinin ilgisini kaybettiriyor. Peki, en çok hangi yapımlarda bu hatalara düşüldü?
İşte senaryo yazımında en sık yapılan 10 büyük hata ve bu hatalara kurban giden yabancı dizi ve filmler! 🎥
1. Karakterlerin Mantıksız Hareketler Yapması
Game of Thrones (Sezon 8)
Prometheus (2012)
2. Hikayenin Sonradan Değiştirilmesi (Retcon)
Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
X-Men: Days of Future Past (2014)
3. Zaman Çizelgesi ve Mantık Hataları
Avengers: Endgame (2019)
The Flash (2023)
4. Çözülmeyen Gizemler ve Açıkta Kalan Konular
Lost (2004-2010)
The Walking Dead
5. Aceleye Getirilmiş ve Tatmin Edici Olmayan Sonlar
Dexter (Finali - 2013)
How I Met Your Mother (Finali - 2014)
6. Güç Dengesi Problemleri
Justice League (2017)
The Witcher (Netflix - Sezon 2 ve 3)
7. Fan Servisi Uğruna Hikayeyi Bozmak
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
The Rise of Skywalker (2019)
8. Yan Karakterlerin Hikayeye Etkisiz Kalması
The Walking Dead
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)
9. Aşırı Uzatılmış Hikayeler
Prison Break (Sezon 4 ve 5)
Money Heist (La Casa de Papel)
10. İzleyicinin Beklentilerini Boşa Çıkaran Olaylar
Game of Thrones (Finali - 2019)
Sherlock (Sezon 4)
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