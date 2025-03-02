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Senaryo Yazımında Yapılan Hatalar Yüzünden Mahvolan Yabancı Dizi ve Filmler

Senaryo Yazımında Yapılan Hatalar Yüzünden Mahvolan Yabancı Dizi ve Filmler

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 21:30

Senaryo yazımı bir dizi ya da filmin yapı taşını oluşturur. İyi bir senaryo, izleyiciyi içine çeken güçlü bir hikaye, tutarlı karakterler ve mantıklı olay örgüsü gerektirir. Yapımların senaryolarındaki hatalar eğer sıkça tekrarlanırsa, bazen izleyiciyi hikayeden koparabilir. Senaryo yazımındaki temel hataların büyük kısmı ise mantık sorunlarını ortaya çıkarıp filmin/dizinin inandırıcılığını zedeler. 

Kimi zaman aceleye getirilmiş bir final, kimi zaman çözümsüz bırakılan gizemler veya akıl sır erdilemeyen hatalar izleyicinin ilgisini kaybettiriyor. Peki, en çok hangi yapımlarda bu hatalara düşüldü?

İşte senaryo yazımında en sık yapılan 10 büyük hata ve bu hatalara kurban giden yabancı dizi ve filmler! 🎥

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1. Karakterlerin Mantıksız Hareketler Yapması

Karakterlerin, önceki kişilik özellikleri veya olay örgüsüyle çelişen ani ve açıklanamayan kararlar almasıdır. Bu durum, izleyicinin karakterlere olan inancını sarsar ve hikayenin gerçekçiliğini sarsar.

Game of Thrones (Sezon 8)

Game of Thrones (Sezon 8)

En büyük eleştirilerden biri, karakterlerin önceki sezonlarda oluşturulan zekaları ve motivasyonlarıyla tamamen çelişen hareketler yapmasını bu konuda ele alabiliriz. Örneğin, Daenerys’in bir anda King’s Landing’i yakıp yıkması, Jaime’nin karakter gelişimini hiçe sayarak tekrar Cersei’ye dönmesi gibi...

Prometheus (2012)

Prometheus (2012)

Bilim insanlarının uzaylı bir gezegene gidip, neredeyse hiçbir önlem almadan bilinmeyen varlıklara dokunması, gerçekçi bilim kurgu beklentisini zedeliyordu.

2. Hikayenin Sonradan Değiştirilmesi (Retcon)

Önceden yerleştirilen olayların veya karakter geçmişlerinin, sonradan mantıksız biçimde değiştirilmesidir. Bu, hikayede tutarsızlık yaratır ve izleyiciye güven kaybı yaşatır.

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

Önceki filmlerde Rey’in kökeninin sıradan olduğu vurgulanırken, son filmde Palpatine’in torunu olduğu ortaya çıktı. Bu, önceki filmlerle çelişen ve aceleye gelmiş bir değişiklik oldu.

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X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: The Last Stand’de öldürülen birçok karakterin, hiçbir mantıklı açıklama olmadan geri getirilmesi.

3. Zaman Çizelgesi ve Mantık Hataları

Zaman yolculuğu ya da olayların kronolojisinde yapılan hatalar, hikayenin neden-sonuç ilişkisini bozarak mantıksal bir tutarsızlık ortaya çıkarır. Böylece izleyici, olayların nasıl gerçekleştiğini anlamakta zorlanır.

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Zaman yolculuğu kuralları çok belirsizdi. Önce 'Geçmişi değiştirmek geleceği etkilemez' dediler ama sonra Steve Rogers geçmişte kalıp yaşlandı.

The Flash (2023)

The Flash (2023)

Zaman çizelgesini değiştirmek, karakterleri tamamen farklı hallere sokarken bazı karakterlerin neden hiç değişmediği açıklanmadı.

4. Çözülmeyen Gizemler ve Açıkta Kalan Konular

Hikaye boyunca ortaya konan, ancak sonuca bağlanamayan veya tatmin edici şekilde açıklanmayan soruların bulunmasıdır. Bu durum, izleyicide merak uyandırsa da, eksik çözümler hikayeyi yarım bırakır.

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Lost (2004-2010)

Lost (2004-2010)

Altı sezon boyunca onlarca gizem yaratıldı ama çoğu tatmin edici şekilde çözülmedi (örneğin: Sayılar, Walt’un özel gücü, Adanın gerçek doğası).

The Walking Dead

The Walking Dead

Virüsün kökeni, bazı karakterlerin geçmişi ve büyük olaylar asla açıklanmadı.

5. Aceleye Getirilmiş ve Tatmin Edici Olmayan Sonlar

Uzun süren hikayelerin, beklenen dramatik etkiyi yaratmadan ve mantıksal bağlantıları kopararak hızlıca sonlandırılmasıdır. İzleyici, uzun bir yolculuktan sonra beklediği kapanışı alamaz ve hayal kırıklığına uğrar.

Dexter (Finali - 2013)

Dexter (Finali - 2013)

Dexter’ın karakter gelişimi bir anda yok oldu ve mantıksız bir şekilde oduncu olmaya karar verdi.

How I Met Your Mother (Finali - 2014)

How I Met Your Mother (Finali - 2014)

9 sezon boyunca anlatılan hikaye, son 10 dakikada altüst edildi. Annenin ölmesi ve Ted’in Robin’e dönmesi, birçok izleyiciyi sinirlendirdi.

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6. Güç Dengesi Problemleri

Hikayede karakterlerin veya olayların güç dengesinin gerçekçi olmayan şekilde değiştirilmesidir. Bu durum, ana karakterin aşırı güçlü ya da zayıf gösterilmesi gibi sorunlara yol açar ve inandırıcılığı zedeler.

Justice League (2017)

Justice League (2017)

Superman’in geri dönmesiyle düşman Steppenwolf’un anında zayıf hale gelmesi, tüm filmin gerginliğini yok etti.

The Witcher (Netflix - Sezon 2 ve 3)

The Witcher (Netflix - Sezon 2 ve 3)

Geralt’ın savaş gücünün dizi boyunca sürekli değişmesi, izleyicinin hangi noktada güçlü ya da zayıf olduğunu anlamasını zorlaştırdı.

7. Fan Servisi Uğruna Hikayeyi Bozmak

İzleyici beklentilerini karşılamak adına, hikayenin doğal akışını bozacak zorlama unsurlar eklenmesidir. Bu, hikayenin organik gelişimini engeller ve çoğu zaman mantıksız sonuçlar doğurur.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Wanda’nın bir anda saf kötü olması ve Doctor Strange’in multiverse potansiyelinin tamamen boşa harcanması.

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The Rise of Skywalker (2019)

The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars - 'Reylo' ilişkisinin zorla işlenmesi yapımdaki hikayeyi bir kısmını tutarsız hale getirdi.

8. Yan Karakterlerin Hikayeye Etkisiz Kalması

Ana hikayeye katkı sağlamayan veya gereksiz yere yer kaplayan yan karakterlerin bulunmasıdır. Bu karakterler, izleyicinin dikkatini dağıtarak ana olayların gücünü azaltır.

The Walking Dead

The Walking Dead

Birçok yan karakter sezonlar boyunca hiçbir katkı yapmadan ekranda kalıyor ve sonrasında gereksiz şekilde öldürülüyor.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)

Serinin ikinci filmindeki hikayede önemli yan karakterlerin pek çoğu (Tina gibi) neredeyse tamamen unutuldu. Bu da izleyicinin gözüne battı.

9. Aşırı Uzatılmış Hikayeler

Gereğinden fazla detay ve fazlalık eklenerek, hikayenin gereksiz yere uzatılmasıdır. Bu durum, temposunun düşmesine ve izleyicinin sıkılmasına yol açar.

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Prison Break (Sezon 4 ve 5)

Prison Break (Sezon 4 ve 5)

İlk iki sezondan sonra konunun aşırı uzatılmasıyla birlikte konu işleyişi mantıksız hale gelmeye başladı. 5. sezonda final yapan diziyi bitirenlerin sıkkın halleri de o dönem çok konuşuldu.

Money Heist (La Casa de Papel)

Money Heist (La Casa de Papel)

İspanyol versiyonunun ikinci sezonu mantıklı bir sondu ama Netflix versiyonu çok uzatıldı ve mantık hataları arttı.

10. İzleyicinin Beklentilerini Boşa Çıkaran Olaylar

Uzun süre beklenen ve büyük bir etki yaratması beklenen olayların, beklenmedik veya basit çözümlerle sonuçlanmasıdır. Bu, izleyicinin duygusal yatırımını boşa çıkarır ve hikayenin etkisini azaltır.

Game of Thrones (Finali - 2019)

Game of Thrones (Finali - 2019)

Night King’in Jon Snow ile savaşmadan ölmesi ve Bran’in bir anda kral olması izleyiciler tarafından inanılmaz saçma bulundu.

Sherlock (Sezon 4)

Sherlock (Sezon 4)

Dizinin önceki zekice olay örgüsüne ters düşen mantıksız sahneler yapımı sevenleri hayran kırıklığına uğrattı. Bunun en büyük örneklerinden biri de Eurus Holmes’un varlığının kimse tarafından fark edilmemesi oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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