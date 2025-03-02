Senaryo Yazımında Yapılan Hatalar Yüzünden Mahvolan Yabancı Dizi ve Filmler

Senaryo yazımı bir dizi ya da filmin yapı taşını oluşturur. İyi bir senaryo, izleyiciyi içine çeken güçlü bir hikaye, tutarlı karakterler ve mantıklı olay örgüsü gerektirir. Yapımların senaryolarındaki hatalar eğer sıkça tekrarlanırsa, bazen izleyiciyi hikayeden koparabilir. Senaryo yazımındaki temel hataların büyük kısmı ise mantık sorunlarını ortaya çıkarıp filmin/dizinin inandırıcılığını zedeler.

Kimi zaman aceleye getirilmiş bir final, kimi zaman çözümsüz bırakılan gizemler veya akıl sır erdilemeyen hatalar izleyicinin ilgisini kaybettiriyor. Peki, en çok hangi yapımlarda bu hatalara düşüldü?

İşte senaryo yazımında en sık yapılan 10 büyük hata ve bu hatalara kurban giden yabancı dizi ve filmler! 🎥