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Oscar Törenine Damga Vurdu: Anora'nın 'En İyi Film' Dahil 5 Dalda Ödül Almasına Tepki Yağdı!

Oscar Törenine Damga Vurdu: Anora'nın 'En İyi Film' Dahil 5 Dalda Ödül Almasına Tepki Yağdı!

Oscar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.03.2025 - 12:24

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri geçtiğimiz saatlerde sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Conan O' Brien'ın üstlendiği geceye damga vuran yapım 'Anora' filmi oldu. 5 dalda Oscar'ı kucaklayan yapıma ödül yağması ise sosyal medyada topa tutuldu!

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Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Oscar Ödül Töreni, Türkiye saatiyle 03.00'te yayınlanmaya başladı.

Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Oscar Ödül Töreni, Türkiye saatiyle 03.00'te yayınlanmaya başladı.

Pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen özel gecede adeta nefesler tutuldu. Hollywood'daki ikonik yapı Dolby Theatre'da gerçekleşen tören bu yıl da gündeme bomba gibi düştü.

"Oscar ödüllerini kimler kazandı?" diye merak edenler için de sonuçları buraya bırakıyoruz:

Pek çok dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran yapım ise 'Anora' oldu.

Pek çok dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran yapım ise 'Anora' oldu.

77'nci Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan 'Anora' filmi tam 6 dalda Oscar adayı olarak gösterilmişti.

'The Brutalist', 'The Substance', 'Wicked' ve 'Emilia Perez' gibi diğer favori adayları sollamayı başaran 'Anora', En İyi Film dalında ödül aldı.

'The Brutalist', 'The Substance', 'Wicked' ve 'Emilia Perez' gibi diğer favori adayları sollamayı başaran 'Anora', En İyi Film dalında ödül aldı.

Filmde 'Ani' adlı bir seks işçisine hayat veren başrol oyuncusu Mikey Madison da En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde rakiplerini geçerek ödül kazandı.

Filmin yönetmeni Sean Baker ise bir gecede dört Oscar heykelciğini kucaklayan ilk kişi oldu.

Filmin yönetmeni Sean Baker ise bir gecede dört Oscar heykelciğini kucaklayan ilk kişi oldu.

Cesur film yapımcılığıyla bilinen yönetmen Baker, 'Anora' ile En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere dört Oscar'ı birden alıp tarihe geçti.

2025 Oscar gecesine bomba gibi düşen 'Anora'nın tören boyunca ödülleri silip süpürmesi ise büyük ses getirdi.

2025 Oscar gecesine bomba gibi düşen 'Anora'nın tören boyunca ödülleri silip süpürmesi ise büyük ses getirdi.

Bu durum filmi beğenenler tarafından gayet olumlu şekilde karşılansa da, büyük bir kesimden tarafından da ağır eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Gelin X kullanıcılarından gelen tepki dolu paylaşımlardan birkaçını beraber okuyalım...

Gelin X kullanıcılarından gelen tepki dolu paylaşımlardan birkaçını beraber okuyalım...
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"Ya hadi sgidin ya"

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Peki siz Anora filmini izlediniz mi? Yapıma Oscar yağması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz Anora filmini izlediniz mi? Yapıma Oscar yağması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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