Oscar Törenine Damga Vurdu: Anora'nın 'En İyi Film' Dahil 5 Dalda Ödül Almasına Tepki Yağdı!
Oscar Törenine Damga Vurdu: Anora'nın 'En İyi Film' Dahil 5 Dalda Ödül Almasına Tepki Yağdı!
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri geçtiğimiz saatlerde sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Conan O' Brien'ın üstlendiği geceye damga vuran yapım 'Anora' filmi oldu. 5 dalda Oscar'ı kucaklayan yapıma ödül yağması ise sosyal medyada topa tutuldu!
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Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Oscar Ödül Töreni, Türkiye saatiyle 03.00'te yayınlanmaya başladı.
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Pek çok dalda ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran yapım ise 'Anora' oldu.
'The Brutalist', 'The Substance', 'Wicked' ve 'Emilia Perez' gibi diğer favori adayları sollamayı başaran 'Anora', En İyi Film dalında ödül aldı.
Filmin yönetmeni Sean Baker ise bir gecede dört Oscar heykelciğini kucaklayan ilk kişi oldu.
2025 Oscar gecesine bomba gibi düşen 'Anora'nın tören boyunca ödülleri silip süpürmesi ise büyük ses getirdi.
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Gelin X kullanıcılarından gelen tepki dolu paylaşımlardan birkaçını beraber okuyalım...
"Ya hadi sgidin ya"
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Peki siz Anora filmini izlediniz mi? Yapıma Oscar yağması hakkında ne düşünüyorsunuz?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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