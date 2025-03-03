Kırmızı Halı Alarmı: 2025 Oscar Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Kırmızı Halı Alarmı: 2025 Oscar Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde sona erdi! Ödüller sahibini bulurken 2.30'ta başlayan kırmızı halı da her sene olduğu gibi büyük ses getirdi.
Bu sene diğer senelere kıyasla şıklık ve zarafetin daha çok konuşulduğu bir sene oldu, yine de arada 'Bu neydi şimdi ya?' dedirten kombinler de vardı tabii. Hazırsanız gelin, Oscar kırmızı halısındaki ünlüleri beraber oylayalım! 🚀
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Bu yıl 97.'si gerçekleşen Oscar Ödül Töreni biz uyurken sona erdi!
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Şimdi törenin yarım saat öncesine, en cafcaflı bölümü kırmızı halısına göz atalım isterseniz! Yine pek bir şahaneydi Hollywood ünlülerimiz🧿
1. Mikey Madison
2. Adrien Brody
3. Scarlett Johansson
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4. Demi Moore
5. Ariana Grande
6. Colman Domingo
7. Lily-Rose Depp
8. Cynthia Erivo
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9. Margaret Qualley
10. Timothée Chalamet
11. Miley Cyrus
12. Goldie Hawn
13. Emma Stone
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14. Selena Gomez
15. Penelope Cruz
16. Monica Barbaro
17. Yasmin Finney
18. Robert Downey Jr.
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19. Storm Reid
20. Doja Cat
21. William Dafoe
22. Halle Berry
23. Sebastian Stan
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24. Lisa
25. Ana de Armas
26. Meg Ryan
27. Zoe Saldaña
28. Samuel L. Jackson
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29. Michelle Yeoh
30. Felicity Jones
31. Gal Gadot
32. Stacy Martin
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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