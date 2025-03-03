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Kırmızı Halı Alarmı: 2025 Oscar Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Kırmızı Halı Alarmı: 2025 Oscar Ödülleri'nin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 09:01

Bu yıl 97.'si düzenlenen Oscar Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde sona erdi! Ödüller sahibini bulurken 2.30'ta başlayan kırmızı halı da her sene olduğu gibi büyük ses getirdi. 

Bu sene diğer senelere kıyasla şıklık ve zarafetin daha çok konuşulduğu bir sene oldu, yine de arada 'Bu neydi şimdi ya?' dedirten kombinler de vardı tabii. Hazırsanız gelin, Oscar kırmızı halısındaki ünlüleri beraber oylayalım! 🚀

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Bu yıl 97.'si gerçekleşen Oscar Ödül Töreni biz uyurken sona erdi!

Bu yıl 97.'si gerçekleşen Oscar Ödül Töreni biz uyurken sona erdi!

Türkiye saati ile sabaha karşı 2.30'ta yayınlanmaya başlayan tören dünyanın dört bir yanından merakla takip edildi! Kimileri şaşırttı, kimileri 'Hak edilmişti' dedirtti, ödüller de yerini buldu!

Kaçıranlar için Oscar'ın kazananlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi törenin yarım saat öncesine, en cafcaflı bölümü kırmızı halısına göz atalım isterseniz! Yine pek bir şahaneydi Hollywood ünlülerimiz🧿

Şimdi törenin yarım saat öncesine, en cafcaflı bölümü kırmızı halısına göz atalım isterseniz! Yine pek bir şahaneydi Hollywood ünlülerimiz🧿

Kimi 'Bu kırmızı halıya giyilecek kıyafet mi?' dedirtti tabii ama genel olarak bu yıl çok daha şık, zarif ve asil kombinlerle çevriliydik desek yalan olmaz!

Moda gözlüklerini taktıysanız, hadi analize başlayalım!

1. Mikey Madison

1. Mikey Madison

2. Adrien Brody

2. Adrien Brody

3. Scarlett Johansson

3. Scarlett Johansson
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4. Demi Moore

4. Demi Moore

5. Ariana Grande

5. Ariana Grande

6. Colman Domingo

6. Colman Domingo

7. Lily-Rose Depp

7. Lily-Rose Depp

8. Cynthia Erivo

8. Cynthia Erivo
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9. Margaret Qualley

9. Margaret Qualley

10. Timothée Chalamet

10. Timothée Chalamet

11. Miley Cyrus

11. Miley Cyrus

12. Goldie Hawn

12. Goldie Hawn

13. Emma Stone

13. Emma Stone
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14. Selena Gomez

14. Selena Gomez

15. Penelope Cruz

15. Penelope Cruz

16. Monica Barbaro

16. Monica Barbaro

17. Yasmin Finney

17. Yasmin Finney

18. Robert Downey Jr.

18. Robert Downey Jr.
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19. Storm Reid

19. Storm Reid

20. Doja Cat

20. Doja Cat

21. William Dafoe

21. William Dafoe

22. Halle Berry

22. Halle Berry

23. Sebastian Stan

23. Sebastian Stan
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24. Lisa

24. Lisa

25. Ana de Armas

25. Ana de Armas

26. Meg Ryan

26. Meg Ryan

27. Zoe Saldaña

27. Zoe Saldaña

28. Samuel L. Jackson

28. Samuel L. Jackson
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29. Michelle Yeoh

29. Michelle Yeoh

30. Felicity Jones

30. Felicity Jones

31. Gal Gadot

31. Gal Gadot

32. Stacy Martin

32. Stacy Martin
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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