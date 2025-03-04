Mimar Ece Gürel Kayboldu: Ekipler İki Gündür Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'i Arıyor!
Mimar Ece Gürel Kayboldu: Ekipler İki Gündür Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'i Arıyor!
İstanbul Kağıthane'de 2 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından Belgrad Ormanı'nda aranıyor.
Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler yaptığı açıklamada 'En son bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş' dedi.
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu.
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Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.
Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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