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Mimar Ece Gürel Kayboldu: Ekipler İki Gündür Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'i Arıyor!

Mimar Ece Gürel Kayboldu: Ekipler İki Gündür Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'i Arıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 09:16

İstanbul Kağıthane'de 2 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler yaptığı açıklamada 'En son bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş' dedi. 

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Gürel'in telefonunun dün saat 18.00'a kadar açık olduğu ve cevap vermediği, sinyalin en son Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'ndan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.

Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Ece Gürel'in ailesi arama çalışmalarını takip ederken, genç kadının telefonunun dün 18.00 saatlerine kadar açık olduğu fakat aramalara cevap verilmediği, sonradan telefonunun da kapandığı öğrenildi.

Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bölgede umutla bekleyişini sürdüren Ece Gürel'in eşi Sezer Güler yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman’da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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