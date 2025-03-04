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Donald Trump - Zelenskiy Tartışmasının Faturası Ağır Oldu: ABD, Ukrayna’ya Askeri Yardımlarını Durdurdu!

Donald Trump - Zelenskiy Tartışmasının Faturası Ağır Oldu: ABD, Ukrayna’ya Askeri Yardımlarını Durdurdu!

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 08:18

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışma sonrasında ABD'nin yeni bir stratejik adımı gündeme geldi. Beyaz Saray, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulacağını duyurdu. 

Bazı yetkililer Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/du...
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Bir süredir devam eden ABD-Ukrayna gerginliğinin ardından ABD cephesinden flaş bir hamle geldi.

Bir süredir devam eden ABD-Ukrayna gerginliğinin ardından ABD cephesinden flaş bir hamle geldi.

Beyaz Saray, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları durdurma kararı aldı.

Yapılan açıklamada duraklatma kararının askeri yardımı bitirme anlamına gelmediği, sürecin takip edileceği bildirildi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya askeri yardımların kesilmesi ihtimaline yönelik henüz net bir karar almadıklarını söylemişti.

Beyaz Saray’da peşe peşe açıklamalar geldi.

Beyaz Saray’da peşe peşe açıklamalar geldi.

CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, 'Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz' ifadesini kullandı.

Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Bazı yetkililer de Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

Aynı isimler, söz konusu kararın pazartesi günü akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Donald Trump ve Zelenskiy arasında ne olmuştu?

Donald Trump ve Zelenskiy arasında ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerdeBeyaz Saray'da bir araya gelmiş, ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Zelenskiy, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

İki liderin tartışması dünya gündemine oturmuş, Avrupa liderleri Zelenskiy'i destekleyen mesajlar paylaşmıştı. Daha sonra ABD'den ayrılan Zelenskiy, İngiltere'ye giderek Avrupa liderleri ile görüşmüştü.

Avrupa'nın Zelenskiy'den yana tavır almasından sonra ABD'nin silah kararı dikkat çekici bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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