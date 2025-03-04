Donald Trump - Zelenskiy Tartışmasının Faturası Ağır Oldu: ABD, Ukrayna’ya Askeri Yardımlarını Durdurdu!
Donald Trump - Zelenskiy Tartışmasının Faturası Ağır Oldu: ABD, Ukrayna’ya Askeri Yardımlarını Durdurdu!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/du...
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışma sonrasında ABD'nin yeni bir stratejik adımı gündeme geldi. Beyaz Saray, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulacağını duyurdu.
Bazı yetkililer Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.
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Bir süredir devam eden ABD-Ukrayna gerginliğinin ardından ABD cephesinden flaş bir hamle geldi.
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Beyaz Saray’da peşe peşe açıklamalar geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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