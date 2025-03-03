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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 23:48

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Köseler, tutuklandı.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcılığın tutuklama talep ettiği 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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Alaattin Köseler tutuklandı

Alaattin Köseler tutuklandı

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı, 27 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı. 'İhaleye fesat karıştırma' ve ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlamalarından gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklandı.

Köselerin de içlerinde olduğu mahkemeye sevk edilen 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk olarak Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alınmıştı.

İlk olarak Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alınmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, 5 belediye yetkilisi ve ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi de gözaltına alınmıştı. 

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan isimler, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. 

İfade işlemleri tamamlanan isimler, tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Köseler verdiği ifadede 'Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı.' ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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KumdanKum

Suçluysa cezasını çeksin diyeceğim ama suçluların elinde oyuncak olmuş, muhalefeti sindirmek için kullanılan adalete güvenilir mi..

Jonathan

şuraya da küçük mutlu bir ileri demokrasi çizelim...

ken takabayashi

özgür simdi kirmizi kartini cikartir cok kizdi kesin. tutmayin saliverin gitsin kücük enisteyi