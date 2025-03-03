Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Köseler, tutuklandı.
Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcılığın tutuklama talep ettiği 5 kişi ise serbest bırakıldı.
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Alaattin Köseler tutuklandı
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İlk olarak Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alınmıştı.
Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Suçluysa cezasını çeksin diyeceğim ama suçluların elinde oyuncak olmuş, muhalefeti sindirmek için kullanılan adalete güvenilir mi..
şuraya da küçük mutlu bir ileri demokrasi çizelim...
özgür simdi kirmizi kartini cikartir cok kizdi kesin. tutmayin saliverin gitsin kücük enisteyi