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Alaattin Köseler Kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Kariyeri ve Eğitimi

Alaattin Köseler Kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Kariyeri ve Eğitimi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 10:55

Geçtiğimiz saatlerde gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma altında. 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında Köseler ile birlikte 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında aramalar gerçekleştirirken, soruşturmanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Alaattin Köseler kimdir, siyasi kariyeri nasıl başladı ve neden gözaltına alındı? İşte merak edilen detaylar…

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Alaattin Köseler Kimdir?

Alaattin Köseler Kimdir?

Alaattin Köseler, 1960 yılında İstanbul Beykoz’da doğmuş bir siyasetçi ve mimar. Uzun yıllardır Beykoz’da yaşayan bir aileden geliyor ve ilçeyle olan bağı oldukça güçlü. Ayrıca 31 Mart 2024'ten bu yana Beykoz Belediye Başkanı.

Alaattin Köseler Eğitimi ve Kariyeri

Alaattin Köseler Eğitimi ve Kariyeri

İlk, orta ve lise eğitimini Beykoz’da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Mimarlık kariyerinde farklı firmalarda proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi mimarlık ofisini açtı. Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi projelerde yer aldı.

Siyasete girişi 1999 yılında oldu. Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olup Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve 2004 yılına kadar bu görevde kaldı. 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday olarak tekrar Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Alaattin Köseler Neden Tutuklandı?

Alaattin Köseler Neden Tutuklandı?

27 Şubat 2025’te Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalar 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma'.

Bu soruşturma kapsamında toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Beykoz Belediyesi'nde aramalar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köseler’in gözaltına alınmasına tepki göstererek bunun siyasi bir operasyon olabileceğini dile getirdi.

Şu an yargı süreci devam ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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