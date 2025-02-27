Alaattin Köseler Kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Kariyeri ve Eğitimi

İlk, orta ve lise eğitimini Beykoz’da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Mimarlık kariyerinde farklı firmalarda proje müdürlüğü ve şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi mimarlık ofisini açtı. Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi projelerde yer aldı.

Siyasete girişi 1999 yılında oldu. Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olup Beykoz Belediye Başkanı seçildi ve 2004 yılına kadar bu görevde kaldı. 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday olarak tekrar Beykoz Belediye Başkanı seçildi.