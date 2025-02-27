Alaattin Köseler Kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Kariyeri ve Eğitimi
Alaattin Köseler Kimdir? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Kariyeri ve Eğitimi
Geçtiğimiz saatlerde gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma altında.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında Köseler ile birlikte 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında aramalar gerçekleştirirken, soruşturmanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Alaattin Köseler kimdir, siyasi kariyeri nasıl başladı ve neden gözaltına alındı? İşte merak edilen detaylar…
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Alaattin Köseler Kimdir?
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Alaattin Köseler Eğitimi ve Kariyeri
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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