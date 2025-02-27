İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.
Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın