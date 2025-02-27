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İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2025 - 07:57 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 08:58

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler de gözaltına alındı.

Haberi, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan sosyal medyada paylaştığı not ile duyurdu.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen dosyada Köseler'in 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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