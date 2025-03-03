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Son İmralı Ziyaretinden ve Demirtaş'tan Yeni Fotoğraflar Geldi

Son İmralı Ziyaretinden ve Demirtaş'tan Yeni Fotoğraflar Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 22:21

DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya ÖnderHabertürk'e konuk oldu. Son İmralı ziyaretinin bilinmeyen detaylarını aktaran Önder, Devlet Bahçeli ile arasında geçen diyalogları anlattı. Öcalan'ın bir isteği olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Önder herkesin aklındaki 'şimdi ne olacak?' sorusuna da yanıt verdi.

Önder, son İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları da Habertürk ekranlarında yayınladı. O anları anlatan Önder 'Duygusal bir andı.' dedi.

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Sırrı Süreyya Önder özel açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder özel açıklamalarda bulundu.

DEM Parti İstanbul milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Önder, 'Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. ' diyerek süreçle ilgili merak edilen detayları aktardı.

Detaylar için;

Önder, İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları paylaştı.

Önder, İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları paylaştı.

DEM Parti heyetinin 3. İmralı ziyaretinde çektirdiği fotoğraflar yayınlandı. Önder, bu fotoğrafların Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edildikten sonra İmralı'da gömüldüğü mezarların olduğu bölge olduğunu anlattı.

"Mezardaki nergislerden üç demet yaptık."

"Mezardaki nergislerden üç demet yaptık."

Önder, ziyaretlerini şu kelimelerle anlattı;

Burası İmralı adasının tepesi. Bu bir anıt. Arkasındaki mezar da rahmetli Menderes'in ilk defnedildiği mezar. Burayı ben ve Pervin Hanım ziyaret etmek istedik. Gittik. Duygusal bir andı. Buradan belki terör, terörist meselesine geçiş yapabiliriz. Ben böyle mezarda yatmak isterim. Mümkünse taşım da toprağa karışsın. Burada devlet yönetimine de sitem etmek isterim. Şimdi burada bir bahçıvanlık faaliyeti yok, kabirler çökmüş. Hüdainabet nergisler yetişmiş. Dedim ki bütün açıklığıyla 'üç buket yapalım birini sayın Erdoğan'a, birini sayın Bahçeli'ye birini de sayın eşbaşkanlarımıza götürelim' dedim. Aldım, sonra mezar çiçeği onun yarattığı çağrışımlar var. Yanlış anlaşılma olabilir. Pervin hanımla eş başkanlarımıza verdik diğerlerini bölüşüp evimize götürdük.

Önder, daha sonra Selahattin Demirtaş ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

Önder, daha sonra Selahattin Demirtaş ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, özel izinle İstanbul'da ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etti. Önder, o anları canlı yayında anlattı;

'Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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