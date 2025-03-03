Son İmralı Ziyaretinden ve Demirtaş'tan Yeni Fotoğraflar Geldi

DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'e konuk oldu. Son İmralı ziyaretinin bilinmeyen detaylarını aktaran Önder, Devlet Bahçeli ile arasında geçen diyalogları anlattı. Öcalan'ın bir isteği olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Önder herkesin aklındaki 'şimdi ne olacak?' sorusuna da yanıt verdi.

Önder, son İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları da Habertürk ekranlarında yayınladı. O anları anlatan Önder 'Duygusal bir andı.' dedi.