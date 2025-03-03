Son İmralı Ziyaretinden ve Demirtaş'tan Yeni Fotoğraflar Geldi
Son İmralı Ziyaretinden ve Demirtaş'tan Yeni Fotoğraflar Geldi
DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'e konuk oldu. Son İmralı ziyaretinin bilinmeyen detaylarını aktaran Önder, Devlet Bahçeli ile arasında geçen diyalogları anlattı. Öcalan'ın bir isteği olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Önder herkesin aklındaki 'şimdi ne olacak?' sorusuna da yanıt verdi.
Önder, son İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları da Habertürk ekranlarında yayınladı. O anları anlatan Önder 'Duygusal bir andı.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırrı Süreyya Önder özel açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önder, İmralı ziyaretinden görülmemiş fotoğrafları paylaştı.
"Mezardaki nergislerden üç demet yaptık."
Önder, daha sonra Selahattin Demirtaş ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın