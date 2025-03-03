Sırrı Süreyya Önder'den Özel Açıklamalar: "Devlet Bahçeli Barış Halayı Çekeceğiz Dedi"
Sırrı Süreyya Önder'den Özel Açıklamalar: "Devlet Bahçeli Barış Halayı Çekeceğiz Dedi"
DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, açıklamalarında 'Devlet Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis konuşmasının ardından beni aradı. Sağlığımı sordu ve 'İyi olun. Barışı görelim, daha barış halayı çekeceğiz' dedi. Mecliste yaptığı konuşmayı nasıl bulduğumu sordu.' ifadelerine yer verdi.
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Sırrı Süreyya Önder'den özel açıklamalar
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"Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim."
Öcalan: "Devlet Bahçeli vicdan ve sorumluluk sahibi bir insan."
Peki bundan sonra ne olacak?
Öcalan umut hakkı istiyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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mehmet akif ersoy ne kadarda mutlu yahu sirriyla beraber nasilda tatlisler(!) bu arada asagiya bir sehit haberi birakiyorum. haber turkden degil tabiki haber... Devamını Gör
🤣🤣🤣🤣 kıçını yerden kaldıramazsın
Bende bir dem partili olarak bu olanlara en az sizin kadar şaşkınım 😅 ve bu saatten sonra dem partiye oy moy yok bunlar tayyibin ömrünü uzatmak için ittifak ... Devamını Gör