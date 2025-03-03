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Sırrı Süreyya Önder'den Özel Açıklamalar: "Devlet Bahçeli Barış Halayı Çekeceğiz Dedi"

Sırrı Süreyya Önder'den Özel Açıklamalar: "Devlet Bahçeli Barış Halayı Çekeceğiz Dedi"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 20:49

DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, açıklamalarında 'Devlet Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis konuşmasının ardından beni aradı. Sağlığımı sordu ve 'İyi olun. Barışı görelim, daha barış halayı çekeceğiz' dedi. Mecliste yaptığı konuşmayı nasıl bulduğumu sordu.' ifadelerine yer verdi.

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Sırrı Süreyya Önder'den özel açıklamalar

Sırrı Süreyya Önder'den özel açıklamalar

DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Önder'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Devlet Bey bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir. Aslında insanlar da buna tanık oldu. Fakat hafıza-ı beşer nisyan ile malul. Efendim Ahmet Türk cezaevine alındığında açık açık beyan ederek; yani 2016-17 gibi tarihti. Orada gazetecileri topladı, Ahmet Bey'in behamahal tutuksuz olarak yargılanmasını söyledi. Nitekim bu iddiasının arkasında durdu. Nitekim Ahmet Abi'nin sağlık sorunları vardı, hala vardı. İmrali'ya gelirken ona bir dinamo oldu. Ahmet Bey tutuksuz yargılanmaya başladı. 

Daha önce değişik adlarla kurduğumuz partilerin milletvekilleriyle her vesileyle tokalaşan, halini hatırını soran, yakınını kaybettiğinde taziye için mutlaka arayan ama siyaseten en sert şekilde tartıştığımız bir rakimizdi. Fakat bu asaleti Devlet Bey'den başka pek kimseden görmedik. Kendim cezaevine girdiğinde, Pervin Hanım üzerinden bana 'geçmiş olsun' mesajı göndermişti. Yapabileceği bir şey olup, olmadığını sormuştu.

"Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim."

"Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim."

11 yıl önce dile getirmiştim. Birinci çözüm süreci sarsıntıya uğramıştı. O zaman bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim. Bu işte ciddiyet ve samimiyet iki altın anahtar. Yaptığınız iş büyük iş. Canlar sözkonusu. Bir canın bütün dünya bir araya gelse giden canı geri getirmek mümkün değil. İkincisi zaman, taklidi yok. Akıp gider. Bıraktığı tahribat bir yanda. Böyle büyük işe kalkışanlar bununla doğru orantılı ciddiyet ve samimiyetin sahibi olmalılar. O anlamda bu lafı söyledim. Biraz da tanıdığım için Devlet Bey'i söyledim.

Öcalan: "Devlet Bahçeli vicdan ve sorumluluk sahibi bir insan."

Öcalan: "Devlet Bahçeli vicdan ve sorumluluk sahibi bir insan."

Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’ın kiminle görüşmek istediği sorulduğunda kendisi ve Pervin Buldan’ı işaret ettiğini açıkladı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaklaşımına teşekkürlerini ileten Önder, “Duyarlığına, temkinli şerhlerine, gayretine teşekkür etmek boynumuzun borcu” ifadelerini kullandı.

Önder, Özel’in “sürecin bir yıldır devam ettiği” yönündeki açıklamalara değindi, “Özel’e ben söylemiştim. Yeterince anlatamamışım sanırım. ‘Bu ilişkiler bir yıldır yürüyordu’ dedim, Özgür Bey süreç gibi algılamış onun vebali ve sorumluluğu benimdir” dedi.

Peki bundan sonra ne olacak?

Peki bundan sonra ne olacak?

Önder, bu süreçten sonra neler olacak sorusunu da yanıtladı.

Bu adım atıldı. Bir bölümün sonucuydu çağrı metni. Çağrı bir şeyin başlangıcı gibi algılanıyor. Bir anlamda başlangıcı bir anlamda bir kısmının bitimi. Bundan sonra teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstüramanlara ihtiyaç var. Bunu devlet yetkilileri sayın Öcalan'la konuşmuşlardır. Bunlar da bu sürecin şartı değildir ama gereğidir. İlk aşama başarıyla tamamlandı. İlk aşama bu işin yüzde 50'sinden fazlasıdır. Kıymetli, stratejik, hayati olan en önemli kısmı burasıydı diyelim.

Öcalan umut hakkı istiyor mu?

Öcalan umut hakkı istiyor mu?

Önder, Öcalan’ın hiçbir şartı olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi;

“Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim. Bu uğurda toprağın altına giden insanlar, yıllarca zindanda kalan, aşını, işini sağlığını kaybedenler var.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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mehmet akif ersoy ne kadarda mutlu yahu sirriyla beraber nasilda tatlisler(!) bu arada asagiya bir sehit haberi birakiyorum. haber turkden degil tabiki haber... Devamını Gör

Cindirella Man

🤣🤣🤣🤣 kıçını yerden kaldıramazsın

Ender Erol

Bende bir dem partili olarak bu olanlara en az sizin kadar şaşkınım 😅 ve bu saatten sonra dem partiye oy moy yok bunlar tayyibin ömrünü uzatmak için ittifak ... Devamını Gör