Sürpriz Aşk: Hayatını İtalya’ya Taşıyan Can Yaman, İnci Taneleri Dizisi Oyuncusu Gözde Gürkan’la Aşk Yaşıyor!

“İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, İspanya'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, geçen hafta İstanbul'daydı.

Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi.

Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor.”