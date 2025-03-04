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Sürpriz Aşk: Hayatını İtalya’ya Taşıyan Can Yaman, İnci Taneleri Dizisi Oyuncusu Gözde Gürkan’la Aşk Yaşıyor!

Sürpriz Aşk: Hayatını İtalya’ya Taşıyan Can Yaman, İnci Taneleri Dizisi Oyuncusu Gözde Gürkan’la Aşk Yaşıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 08:52

Oyunculuk kariyeri ile birlikte hayatını da İtalya’ya taşıyan oyuncu Can Yaman’ın, İnci Taneleri dizisi oyuncusu Gözde Gürkan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bülent Cankurt’un haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’da olan Can Yaman’ın Gözde Gürkan ile el ele görüldüğü ortaya çıktı. 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Türkiye’den ayrılıp İtalya’ya giden ve oyunculuk kariyerine burada devam eden Can Yaman, aradığı aşkı orada bulamayınca gönlünü yine bir Türk kızına kaptırdı.

Türkiye’den ayrılıp İtalya’ya giden ve oyunculuk kariyerine burada devam eden Can Yaman, aradığı aşkı orada bulamayınca gönlünü yine bir Türk kızına kaptırdı.

Yaman'ı 'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' ve 'Bay Yanlış' gibi projelerle Türkiye’de adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, şimdilerde kariyerini İtalya’ya devam ettiriyor. Kariyer değişimi sonrasında İtalya’ya da yerleşen Can Yaman, artık hem orada yaşıyor hem de orada yaşıyor.

Evini de işini de İtalya’ya taşıyan Can Yaman, gönlünü Türkiye’de bıraktı!

Evini de işini de İtalya’ya taşıyan Can Yaman, gönlünü Türkiye’de bıraktı!

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’da olan Can Yaman, gönlünü oyuncu Gözde Gürkan’a kaptırmış. İkili geçtiğimiz günlerde Ulus’ta el ele dolaşırken görüldü.

Bülent Cankurt, köşe yazısında Can Yaman’ın yeni aşkını şu sözlerle anlattı:

Bülent Cankurt, köşe yazısında Can Yaman’ın yeni aşkını şu sözlerle anlattı:

İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, İspanya'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, geçen hafta İstanbul'daydı.

Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi.

Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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