Sürpriz Aşk: Hayatını İtalya’ya Taşıyan Can Yaman, İnci Taneleri Dizisi Oyuncusu Gözde Gürkan’la Aşk Yaşıyor!
Sürpriz Aşk: Hayatını İtalya’ya Taşıyan Can Yaman, İnci Taneleri Dizisi Oyuncusu Gözde Gürkan’la Aşk Yaşıyor!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Oyunculuk kariyeri ile birlikte hayatını da İtalya’ya taşıyan oyuncu Can Yaman’ın, İnci Taneleri dizisi oyuncusu Gözde Gürkan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bülent Cankurt’un haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’da olan Can Yaman’ın Gözde Gürkan ile el ele görüldüğü ortaya çıktı.
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Türkiye’den ayrılıp İtalya’ya giden ve oyunculuk kariyerine burada devam eden Can Yaman, aradığı aşkı orada bulamayınca gönlünü yine bir Türk kızına kaptırdı.
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Evini de işini de İtalya’ya taşıyan Can Yaman, gönlünü Türkiye’de bıraktı!
Bülent Cankurt, köşe yazısında Can Yaman’ın yeni aşkını şu sözlerle anlattı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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