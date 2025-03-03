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İrem Derici'nin Kuaför Sabrından Merve Boluğur'un Martılı Pozuna 3 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

İrem Derici'nin Kuaför Sabrından Merve Boluğur'un Martılı Pozuna 3 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 00:41

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Mine Tugay

1. Mine Tugay

2. Emircan İğrek

2. Emircan İğrek

3. Ezhel

3. Ezhel

4. Berfu Yenenler

4. Berfu Yenenler

5. Gülsim Ali

5. Gülsim Ali
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6. Cemal Can Canseven

6. Cemal Can Canseven

7. Sibil Çetinkaya

7. Sibil Çetinkaya

8. Mert Yazıcıoğlu

8. Mert Yazıcıoğlu

9. Yasmin Erbil

9. Yasmin Erbil

10. Hande Doğandemir

10. Hande Doğandemir
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11. Merve Boluğur

11. Merve Boluğur

12. İrem Derici

12. İrem Derici
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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