İrem Derici'nin Kuaför Sabrından Merve Boluğur'un Martılı Pozuna 3 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İrem Derici'nin Kuaför Sabrından Merve Boluğur'un Martılı Pozuna 3 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Mine Tugay
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2. Emircan İğrek
3. Ezhel
4. Berfu Yenenler
5. Gülsim Ali
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6. Cemal Can Canseven
7. Sibil Çetinkaya
8. Mert Yazıcıoğlu
9. Yasmin Erbil
10. Hande Doğandemir
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11. Merve Boluğur
12. İrem Derici
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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