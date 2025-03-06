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Gerçek Olmadıklarına Bin Şükür Ettiğimiz Kurgusal Hastalık Temalı 15 Dizi ve Film!

Gerçek Olmadıklarına Bin Şükür Ettiğimiz Kurgusal Hastalık Temalı 15 Dizi ve Film!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.03.2025 - 20:10

Bilim kurgu ve fantastik türdeki filmler her zaman çok daha ilgi çekici olmuştur. Hele bunların konusunda dünyaya korku salan hastalıkla varsa.

Düşünün… Sabah uyanıyorsunuz ve haberlerde bilinmeyen bir virüsün hızla yayıldığını duyuyorsunuz. İnsanlar bir anda zombiye dönüşüyor, kelimelerle bulaşan bir enfeksiyon ortaya çıkıyor ya da sadece dışarı çıkmak bile ölümcül hale geliyor! Kulağa çok korkutucu geliyor, değil mi?

Bizler de, size izlerken 'neyse ki bunlar sadece filmlerde oluyor' diyeceğiniz yapımları derledik. İşte gerçek olmamasına şükrettiğimiz kurgusal hastalık temalı 15 dizi ve film önerisi!

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1. I Am Legend (2007)

1. I Am Legend (2007)

Hastalık: KV Virüsü

Genetik bir virüs insanları kana susamış yaratıklara dönüştürürken, hayatta kalan son bilim insanı tedavi bulmaya çalışır. 

Dünyadaki insan nüfusunun büyük çoğunluğunu yok edip geriye korkunç mutantlar bırakıyor. Eğer gerçek olsaydı, hayatta kalmak neredeyse imkansız olurdu.

2. Contagion (2011)

2. Contagion (2011)

Hastalık: MEV-1 Virüsü

Ölümcül bir virüs hızla yayılırken, bilim insanları ve hükümetler küresel bir felaketi önlemeye çalışır.

Bulaşma hızı ve ölüm oranı korkutucu derecede yüksek olan bu virüs, kısa sürede dünya çapında kaosa neden oluyor.

3. 28 Weeks Later (2007)

3. 28 Weeks Later (2007)

Hastalık: Rage Virüsü

Laboratuvardan kaçan 'Rage Virüsü' insanları vahşi ve saldırgan yaratıklara dönüştürerek medeniyeti çökertir.

İnsanları birkaç saniyede agresif, zombi benzeri yaratıklara dönüştüren bir virüs. Kapanması zor bir salgın!

4. The Last of Us (2023 - )

4. The Last of Us (2023 - )

Hastalık: Cordyceps enfeksiyonu

Beyni ele geçiren bir mantar enfeksiyonu insanları kontrolsüz yaratıklara dönüştürerek medeniyeti yok eder.

Mantar enfeksiyonu beyin kontrolü sağlıyor, insanları korkunç yaratıklara çeviriyor.

5. The Stand (2020 - Mini Dizi)

5. The Stand (2020 - Mini Dizi)

Hastalık: 'Süper Grip' (Captain Trips)

%99 ölüm oranına sahip bir grip salgını dünyayı kasıp kavururken, hayatta kalanlar iki kampa ayrılır.

İnsanları hızla öldüren ve kontrol edilemeyen ölümcül bir grip salgını.

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6. Resident Evil Serisi (2002 - 2021)

6. Resident Evil Serisi (2002 - 2021)

Hastalık: T-Virüsü

T-Virüsü dünyayı zombiler ve mutantlarla doldururken, bir grup savaşçı hayatta kalmaya çalışır.

İnsanları ve hayvanları genetik mutasyonlara uğratıp zombilere dönüştüren bir biyolojik silah.

7. The Happening (2008)

7. The Happening (2008)

Hastalık: Bitkilerin salgıladığı toksinler

Bitkiler havaya toksin salarak insanları intihara sürükleyen bir doğa intikamı başlatır.

İnsanları intihara sürükleyen görünmez bir tehdit!

8. Pontypool (2008)

8. Pontypool (2008)

Hastalık: Dil Yoluyla Bulaşan Virüs

İnsanları zombiye dönüştüren bir virüs, kelimelerle bulaşarak konuşmayı ölümcül hale getirir.

Kelimelerle bulaşıyor, enfekte olanlar konuşmayı bırakmazsa deliriyorlar!

9. Carriers (2009)

9. Carriers (2009)

Hastalık: İsimsiz ölümcül virüs

Ölümcül bir salgından kaçmaya çalışan bir grup genç, hayatta kalmak için ahlaki sınırlarını zorlar.

Havadan ve temastan bulaşıyor, panzehiri yok ve enfekte olan herkes ölüme mahkûm.

10. World War Z (2013)

10. World War Z (2013)

Hastalık: Kuduz benzeri zombi virüsü

İnsanları saniyeler içinde saldırgan zombilere dönüştüren bir virüs, dünyayı hızla ele geçirir.

Virüs, insanları 12 saniye içinde hızlı, saldırgan zombilere dönüştürüyor.

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11. The Crazies (2010)

11. The Crazies (2010)

Hastalık: Trixie Virüsü

Küçük bir kasabada, insanları psikopat katillere dönüştüren bir kimyasal sızıntı felakete yol açar.

İnsanları psikopat katillere dönüştüren biyolojik bir silah.

12. Blindness (2008)

12. Blindness (2008)

Hastalık: Ani körlük salgını

Nedeni bilinmeyen bir salgın, insanları aniden kör eder ve toplumun çökmesine sebep olur.

13. Cabin Fever (2002, 2016)

13. Cabin Fever (2002, 2016)

Hastalık: Et yiyen bakteri

Et yiyen bir bakteri, ormanda tatil yapan gençlerin vücutlarını çürütmeye başlar.

Vücut çürümeye başlıyor ve çaresi yok.

14. The Andromeda Strain (1971, 2008)

14. The Andromeda Strain (1971, 2008)

Hastalık: Uzaydan gelen ölümcül bir mikrop

Uzaydan gelen ölümcül bir mikrop, insanları saniyeler içinde öldüren bir salgına dönüşür.

Bilim insanları ne olduğunu bile anlayamadan, insanları saniyeler içinde öldürüyor.

15. Virus (1980)

15. Virus (1980)

Hastalık: Ölümcül grip mutasyonu

Genetiği değiştirilmiş ölümcül bir grip mutasyonu, insanlığı yok olmanın eşiğine getirir.

Dünya nüfusunu yok edebilecek seviyede bir biyolojik felaket!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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