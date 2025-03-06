Gerçek Olmadıklarına Bin Şükür Ettiğimiz Kurgusal Hastalık Temalı 15 Dizi ve Film!
Gerçek Olmadıklarına Bin Şükür Ettiğimiz Kurgusal Hastalık Temalı 15 Dizi ve Film!
Bilim kurgu ve fantastik türdeki filmler her zaman çok daha ilgi çekici olmuştur. Hele bunların konusunda dünyaya korku salan hastalıkla varsa.
Düşünün… Sabah uyanıyorsunuz ve haberlerde bilinmeyen bir virüsün hızla yayıldığını duyuyorsunuz. İnsanlar bir anda zombiye dönüşüyor, kelimelerle bulaşan bir enfeksiyon ortaya çıkıyor ya da sadece dışarı çıkmak bile ölümcül hale geliyor! Kulağa çok korkutucu geliyor, değil mi?
Bizler de, size izlerken 'neyse ki bunlar sadece filmlerde oluyor' diyeceğiniz yapımları derledik. İşte gerçek olmamasına şükrettiğimiz kurgusal hastalık temalı 15 dizi ve film önerisi!
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1. I Am Legend (2007)
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2. Contagion (2011)
3. 28 Weeks Later (2007)
4. The Last of Us (2023 - )
5. The Stand (2020 - Mini Dizi)
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6. Resident Evil Serisi (2002 - 2021)
7. The Happening (2008)
8. Pontypool (2008)
9. Carriers (2009)
10. World War Z (2013)
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11. The Crazies (2010)
12. Blindness (2008)
13. Cabin Fever (2002, 2016)
14. The Andromeda Strain (1971, 2008)
15. Virus (1980)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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