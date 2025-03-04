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Oscar'da Ödüllere Doyamamıştı: Anora Filmini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Film Önerisi!

Oscar'da Ödüllere Doyamamıştı: Anora Filmini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Film Önerisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 17:56

Geçtiğimiz gün düzenlenen 97. Akademi Ödülleri gecesi oldukça büyük ses getirdi. Birçok kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törene 'Anora' filmi damga vurdu. 6 dalda aday gösterilen Anora; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerinin sahibi oldu. 

Bizler de Oscar'da epey tartışmaların odağı haline gelen Anora'yı beğenenlerin etkilenebileceği 15 filmi sizler için derledik...

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1. Pretty Woman (1990)

1. Pretty Woman (1990)

Zengin iş adamı Edward ile Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınının sıra dışı aşk hikayesini anlatan romantik bir klasik.

2. Belle de Jour (1967)

2. Belle de Jour (1967)

Saygın bir ev hanımı olan Séverine’in, gizlice bir genelevde çalışmaya başlamasıyla değişen hayatını konu alıyor.

3. The Girlfriend Experience (2009)

3. The Girlfriend Experience (2009)

Steven Soderbergh’in yönettiği film, üst sınıf eskort olarak çalışan bir kadının hayatına dair içsel bir bakış sunuyor.

4. Hustlers (2019)

4. Hustlers (2019)

Gerçek bir hikayeye dayanan film, striptiz kulübünde çalışan kadınların Wall Street müşterilerini dolandırmasını anlatıyor.

5. Sleeping Beauty (2011)

5. Sleeping Beauty (2011)

Gizemli bir organizasyon için çalışan genç bir kadının hikayesini konu alan, gerilim ve erotizmi bir araya getiren çarpıcı bir film.

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6. Showgirls (1995)

6. Showgirls (1995)

Las Vegas'ta dansçı olarak çalışan genç bir kadının yükselme ve yozlaşma dolu yolculuğu.

7. Leaving Las Vegas (1995)

7. Leaving Las Vegas (1995)

Alkolik bir adam ve seks işçisi bir kadının, iç burkan ve trajik aşk hikayesi! Başrolde Nicolas Cage ve Elisabeth Shue var...

8. True Romance (1993)

8. True Romance (1993)

Seks işçisi Alabama ile evlenen genç adam Clarence'ın kendilerini suç dünyasının içinde bulduğu aksiyon dolu bir aşk hikayesi.

9. Klute (1971)

9. Klute (1971)

New York’ta yaşayan bir seks işçisi ile onu takip eden bir dedektif arasındaki gerilim dolu ilişkiyi anlatan bir neo-noir klasiği.

10. American Honey (2016)

10. American Honey (2016)

Orta sınıf Amerika’nın arka sokaklarında geçen film, dergiler satan genç bir grubun özgürlük ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Yol filmi havasındaki anlatımı ve gerçekçi karakterleriyle dikkat çekiyor.

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11. Zola (2020)

11. Zola (2020)

Gerçek bir Twitter flood’undan uyarlanan film, bir striptizcinin kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasını konu alıyor. Suç, mizah ve kaos dolu bir anlatıma sahip.

12. Nights of Cabiria (1957)

12. Nights of Cabiria (1957)

Federico Fellini’nin bu efsanevi filmi, Roma sokaklarında hayatta kalmaya çalışan ama saf bir iyimserliğe sahip olan seks işçisi Cabiria’nın hikayesini anlatıyor.

13. Tangerine (2015)

13. Tangerine (2015)

Bir iPhone ile çekilmiş bu yenilikçi film, Noel arifesinde intikam peşinde koşan bir trans seks işçisinin hikâyesini anlatıyor. Renkli ve enerjik anlatımıyla bağımsız sinemada kendine özel bir yer ediniyor.

14. After Hours (1985)

14. After Hours (1985)

Martin Scorsese’nin kült filmi, sıradan bir beyaz yakalının kendini bir gece boyunca New York’un karanlık ve absürt dünyasında kaybolmuş halde bulmasını konu alıyor.

15. Spring Breakers (2012)

15. Spring Breakers (2012)

Harmony Korine’in renkli ve stilize anlatımıyla dikkat çeken bu film, tatil için para bulmak adına suç dünyasına bulaşan dört genç kadının çılgın ve tehlikeli yolculuğunu anlatıyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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