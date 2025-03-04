Oscar'da Ödüllere Doyamamıştı: Anora Filmini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Film Önerisi!

Geçtiğimiz gün düzenlenen 97. Akademi Ödülleri gecesi oldukça büyük ses getirdi. Birçok kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törene 'Anora' filmi damga vurdu. 6 dalda aday gösterilen Anora; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerinin sahibi oldu.

Bizler de Oscar'da epey tartışmaların odağı haline gelen Anora'yı beğenenlerin etkilenebileceği 15 filmi sizler için derledik...