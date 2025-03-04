Oscar'da Ödüllere Doyamamıştı: Anora Filmini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Film Önerisi!
Oscar'da Ödüllere Doyamamıştı: Anora Filmini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Film Önerisi!
Geçtiğimiz gün düzenlenen 97. Akademi Ödülleri gecesi oldukça büyük ses getirdi. Birçok kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törene 'Anora' filmi damga vurdu. 6 dalda aday gösterilen Anora; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerinin sahibi oldu.
Bizler de Oscar'da epey tartışmaların odağı haline gelen Anora'yı beğenenlerin etkilenebileceği 15 filmi sizler için derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pretty Woman (1990)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Belle de Jour (1967)
3. The Girlfriend Experience (2009)
4. Hustlers (2019)
5. Sleeping Beauty (2011)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Showgirls (1995)
7. Leaving Las Vegas (1995)
8. True Romance (1993)
9. Klute (1971)
10. American Honey (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Zola (2020)
12. Nights of Cabiria (1957)
13. Tangerine (2015)
14. After Hours (1985)
15. Spring Breakers (2012)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.