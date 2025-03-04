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Negatiflerimizden Arınıyoruz: Modunuzu Yükseltecek 15 Pozitif Film Önerisi!

Negatiflerimizden Arınıyoruz: Modunuzu Yükseltecek 15 Pozitif Film Önerisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.03.2025 - 08:01

Hayat bazen çok yorucu olabiliyor, değil mi? İş stresi, günlük koşuşturmalar ve olumsuz haberler derken enerjimiz yerlerde sürünme noktasına gelebiliyor. Ama hiç merak etmeyin, çünkü yüzünüzde kocaman bir gülümseme bırakacak harika filmleri sizlere sunmaya geldik.

Bu listede, sizi negatif duygulardan arındırıp pozitif bir ruh haline sokacak 15 harika filmi bir araya getirdik. Kimi hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyor, kimi sıcacık dostluklarla içimizi ısıtıyor, kimi de kahkahalar attırarak tüm stresinizi unutturuyor.

 Hazırsanız, modunuzu yükseltecek bu filmlere birlikte bakalım...

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1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
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Sıradan bir hayat süren Walter Mitty, hayallerinin peşinden gitmeye karar verir ve gerçek bir maceraya atılır. Film, ilham verici mesajları ve harika görüntüleriyle motivasyon sağlar.

2. Yes Man (2008)

2. Yes Man (2008)

Bir bankada çalışan Carl, her şeye 'hayır' demesiyle bilinir. Ancak bir seminere katıldıktan sonra hayatındaki her şeye 'evet' demeye başlayarak yepyeni deneyimler yaşar.

3. Forrest Gump (1994)

3. Forrest Gump (1994)

IQ’su düşük ama kalbi kocaman olan Forrest Gump, inanılmaz bir hayat yolculuğuna çıkar. Sıcacık hikâyesi ve ilham veren mesajlarıyla herkesin modunu yükselten bir klasik.

4. Amélie (2001)

4. Amélie (2001)

Paris’te yaşayan hayalperest ve neşeli Amélie, etrafındaki insanları mutlu etmek için küçük iyilikler yapmaya başlar. Masalsı atmosferi ve enerjisiyle izleyiciyi içine çeker.

5. The Intouchables (2011)

5. The Intouchables (2011)

Zengin bir adamın felç geçirmesinden sonra ona bakıcı olarak işe alınan Driss, onun hayatını değiştirirken kendisi de büyük bir dönüşüm geçirir. Gerçek bir dostluğu anlatan bu film, sıcacık bir hikâyeye sahip.

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6. Little Miss Sunshine (2006)

6. Little Miss Sunshine (2006)

Hayalindeki güzellik yarışmasına katılmak isteyen küçük Olive, ailesiyle birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıkar. Absürt ve komik anlarla dolu bu film, iç ısıtan bir aile hikâyesi sunuyor.

7. The Pursuit of Happyness (2006)

7. The Pursuit of Happyness (2006)

Chris Gardner, oğluyla birlikte zorluklarla dolu bir hayat mücadelesi verirken asla pes etmez. Umut dolu hikâyesiyle motivasyon kaynağı bir film.

8. Chef (2014)

8. Chef (2014)

Bir restoran şefi olan Carl, hayallerinin peşinden giderek bir yemek kamyonu açmaya karar verir. Lezzetli yemeklerle dolu bu film, keyifli atmosferiyle izleyiciyi mutlu eder.

9. The Grand Budapest Hotel (2014)

9. The Grand Budapest Hotel (2014)

Renkli görselliği, eğlenceli hikâyesi ve muhteşem karakterleriyle Wes Anderson’ın bu filmi, izleyicilere keyifli bir kaçış sunuyor.

10. Sing Street (2016)

10. Sing Street (2016)

1980’lerde Dublin’de geçen film, bir grup gencin bir müzik grubu kurarak hayallerinin peşinden gitmesini anlatıyor. Hem müzikleri hem de enerjisiyle ilham verici.

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11. Paddington (2014)

11. Paddington (2014)

Londra’da yeni bir aileye katılan sevimli ayı Paddington, sıcak ve eğlenceli maceralarıyla herkesin içini ısıtan bir hikâye sunuyor.

12. Up (2009)

12. Up (2009)

Yaşlı bir adamın, hayalini gerçekleştirmek için balonlarla evini uçurarak Güney Amerika’ya gitmesiyle başlayan eğlenceli ve duygusal bir macera.

13. The Hundred-Foot Journey (2014)

13. The Hundred-Foot Journey (2014)

Hint mutfağına tutkuyla bağlı olan Hassan, Fransa’da bir restoran açar ve rakip Fransız şefle tatlı bir rekabete girer. Yemek ve kültür çatışmasını eğlenceli bir şekilde işleyen bir film.

14. School of Rock (2003)

14. School of Rock (2003)

Müzik tutkunu Dewey Finn, sahte bir kimlikle bir okulda öğretmenlik yapmaya başlar ve öğrencilerini bir rock grubuna dönüştürerek onların özgüvenlerini artırır. Eğlenceli ve enerjik bir film.

15. About Time (2013)

15. About Time (2013)

Zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenen Tim, hayatını en iyi şekilde yaşamaya çalışır. Romantik ve duygusal olduğu kadar pozitif mesajlarla dolu bir hikâye.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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