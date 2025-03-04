Negatiflerimizden Arınıyoruz: Modunuzu Yükseltecek 15 Pozitif Film Önerisi!
Negatiflerimizden Arınıyoruz: Modunuzu Yükseltecek 15 Pozitif Film Önerisi!
Hayat bazen çok yorucu olabiliyor, değil mi? İş stresi, günlük koşuşturmalar ve olumsuz haberler derken enerjimiz yerlerde sürünme noktasına gelebiliyor. Ama hiç merak etmeyin, çünkü yüzünüzde kocaman bir gülümseme bırakacak harika filmleri sizlere sunmaya geldik.
Bu listede, sizi negatif duygulardan arındırıp pozitif bir ruh haline sokacak 15 harika filmi bir araya getirdik. Kimi hayallerin peşinden gitmeyi anlatıyor, kimi sıcacık dostluklarla içimizi ısıtıyor, kimi de kahkahalar attırarak tüm stresinizi unutturuyor.
Hazırsanız, modunuzu yükseltecek bu filmlere birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yes Man (2008)
3. Forrest Gump (1994)
4. Amélie (2001)
5. The Intouchables (2011)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Little Miss Sunshine (2006)
7. The Pursuit of Happyness (2006)
8. Chef (2014)
9. The Grand Budapest Hotel (2014)
10. Sing Street (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Paddington (2014)
12. Up (2009)
13. The Hundred-Foot Journey (2014)
14. School of Rock (2003)
15. About Time (2013)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın