Nefesiniz Kesilebilir: Hayatta Kalma Mücadelesini En İyi Anlatan 15 Film!
Nefesiniz Kesilebilir: Hayatta Kalma Mücadelesini En İyi Anlatan 15 Film!
Bazı filmler vardır ki izlerken nefesinizi tutarsınız, karakterlerin yerine kendinizi koyar ve 'Ben olsam hayatta kalabilir miydim?' diye düşünmeden edemezsiniz. Vahşi doğada, ıssız bir adada, okyanusun ortasında veya kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu hikayeler, insanın sınırlarını zorlayan en çarpıcı mücadeleleri gözler önüne seriyor.
Eğer soluksuz izleyeceğiniz, gerilimi ve heyecanı yüksek filmler arıyorsanız, tam da doğru yerdesiniz.
İşte hayatta kalma mücadelesini en iyi anlatan 15 film önerisi!
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1. The Revenant (2015) – Diriliş
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2. Cast Away (2000) – Yeni Hayat
3. 127 Hours (2010)
4. The Martian (2015) – Marslı
5. Life of Pi (2012) – Pi’nin Yaşamı
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6. Gravity (2013) – Yerçekimi
7. The Road (2009) – Yol
8. Into the Wild (2007) – Özgürlük Yolu
9. The Grey (2011) – Gri Kurt
10. Adrift (2018) – Sürükleniş
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11. Everest (2015)
12. The Impossible (2012) – Kıyamet Günü
13. A Quiet Place (2018) – Sessiz Bir Yer
14. Arctic (2018)
15. All Is Lost (2013)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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