İptal Edilen Powerpuff Girls Dizisinin Fragmanı Ortaya Çıktı!
İptal Edilen Powerpuff Girls Dizisinin Fragmanı Ortaya Çıktı!
Bir dönemin efsane çizgil filmi olan Powerpuff Girls dizisinin gerçek bir diziye dönüşeceği haberleri pek çoğumuzu inanılmaz heyecanlandırmıştı. Ancak Powerpuff Girls live-action dizisi, 2023 yılında The CW tarafından iptal edildi. Pek çok tepki çeken sahne yüzünden rafa kaldırılan dizinin fragmanıysa ilk kez ortaya çıktı.
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1992 yılında ilk olarak 'Whoopass Stew' adını alan ve zaman içinde 'Powerpuff Girls'e evrilen çizgi film hala dünya çapında popüler.
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Ancak geçtiğimiz yıllarda hepimizi inanılmaz heyecanlandıran bir haber duyuruldu ve Powerpuff Girls live-action dizisinin geleceği açıklandı.
Dizi, artık büyümüş olan Blossom, Bubbles ve Buttercup karakterlerini konu alıyordu.
İlk pilot bölümü tamamlandıktan sonra The CW yönetimi, dizinin tonu ve senaryosundan memnun kalmayarak yeniden çekim talep etti.
Dizide büyümüş hallerinden önce çocukluk halleri de gösterildi. Ancak olay olan yapımda dikkat çeken detaylar vardı.
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Bu sefer de yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce sızdırılan birkaç görüntünün aksine Powerpuff Girls live-action dizisinin fragmanı ortaya çıktı.
İptal edilen Powerpuff Girls dizisinin fragmanı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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