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İptal Edilen Powerpuff Girls Dizisinin Fragmanı Ortaya Çıktı!

İptal Edilen Powerpuff Girls Dizisinin Fragmanı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.03.2025 - 00:25

Bir dönemin efsane çizgil filmi olan Powerpuff Girls dizisinin gerçek bir diziye dönüşeceği haberleri pek çoğumuzu inanılmaz heyecanlandırmıştı. Ancak Powerpuff Girls live-action dizisi, 2023 yılında The CW tarafından iptal edildi. Pek çok tepki çeken sahne yüzünden rafa kaldırılan dizinin fragmanıysa ilk kez ortaya çıktı.

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1992 yılında ilk olarak 'Whoopass Stew' adını alan ve zaman içinde 'Powerpuff Girls'e evrilen çizgi film hala dünya çapında popüler.

1992 yılında ilk olarak 'Whoopass Stew' adını alan ve zaman içinde 'Powerpuff Girls'e evrilen çizgi film hala dünya çapında popüler.

Blossom, Bubbles ve Buttercup pek çoğumuzun en sevdiği çizgi film karakterleri haline geldi. Eminim aranızda zaman zaman açıp birkaç bölüm izleyen ya da televizyonda denk geldiğinde kanalı değiştiremeyenler vardır.

Ancak geçtiğimiz yıllarda hepimizi inanılmaz heyecanlandıran bir haber duyuruldu ve Powerpuff Girls live-action dizisinin geleceği açıklandı.

Ancak geçtiğimiz yıllarda hepimizi inanılmaz heyecanlandıran bir haber duyuruldu ve Powerpuff Girls live-action dizisinin geleceği açıklandı.

Ancak yapımın başına gelmeyen kalmadı! 2023 yılında The CW tarafından iptal edilen Powerpuff Girls live-action dizisi, klasik çizgi filmin hayranları için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Orijinal olarak 2021 yılında duyurulan proje, Powerpuff adıyla geliştiriliyordu ve ikonik çizgi filmin karanlık ve yetişkinlere yönelik bir yeniden uyarlaması olarak planlanmıştı.

Dizi, artık büyümüş olan Blossom, Bubbles ve Buttercup karakterlerini konu alıyordu.

Dizi, artık büyümüş olan Blossom, Bubbles ve Buttercup karakterlerini konu alıyordu.

Çocukluklarını suçla mücadele ederek geçiren bu kahramanlar, genç yetişkinlik dönemlerinde travmatik geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyordu.

Ancak projeye dair ortaya çıkan bilgiler ve sızdırılan senaryo eleştirilerin hedefi haline geldi. Senaryonun fazla karanlık ve yapay olduğu yönündeki eleştiriler, dizinin gelişim sürecini sekteye uğrattı.

İlk pilot bölümü tamamlandıktan sonra The CW yönetimi, dizinin tonu ve senaryosundan memnun kalmayarak yeniden çekim talep etti.

İlk pilot bölümü tamamlandıktan sonra The CW yönetimi, dizinin tonu ve senaryosundan memnun kalmayarak yeniden çekim talep etti.

Ancak yapılan revizyonlara rağmen proje beklenen kaliteye ulaşamadı ve nihayetinde 2023 yılında tamamen iptal edildi.

Dizinin başrollerinde Chloe Bennet (Blossom), Dove Cameron (Bubbles) ve Yana Perrault (Buttercup) gibi isimler yer alıyordu. Fakat Bennet, yaşanan gecikmeler nedeniyle projeden ayrılmış ve kadro değişiklikleri yaşanmıştı.

Dizide büyümüş hallerinden önce çocukluk halleri de gösterildi. Ancak olay olan yapımda dikkat çeken detaylar vardı.

Dizide büyümüş hallerinden önce çocukluk halleri de gösterildi. Ancak olay olan yapımda dikkat çeken detaylar vardı.

Powerpuff Girls dizisinde Buttercup'ı siyahi, Blossom'ı ise Asyalı bir çocuk yapmaya karar vermeleri oldukça merak uyandırdı. Ekip sonra fikirlerini değiştirip karakterin Asyalı olmasından vazgeçti.

Orijinal dizinin yaratıcısı Craig McCracken ise 'Onları yetişkine dönüştürdüğünüzde, artık Powerpuff Girls değiller çünkü yetişkin olsalardı, çocuk olmakla uğraşmak zorunda kalmayan üç süper kız olurlardı. Bu tamamen farklı bir dizi' ifadelerini kullandı.

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Bu sefer de yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce sızdırılan birkaç görüntünün aksine Powerpuff Girls live-action dizisinin fragmanı ortaya çıktı.

Bu sefer de yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce sızdırılan birkaç görüntünün aksine Powerpuff Girls live-action dizisinin fragmanı ortaya çıktı.

Fragmanı izleyip de efektleri görenlerin bir kısmı 'İyi ki iptal edilmiş' demekten kendini geri alamadı.

İptal edilen Powerpuff Girls dizisinin fragmanı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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