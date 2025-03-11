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'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!

'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.03.2025 - 17:19

Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Akademi Ödülleri bu sene 97. kez sahiplerini buldu. Onlarca kategoride birçok yapım rakiplerini geçerek ödüllerine kavuştu. Gecenin en keyifli ödüllerinden biri de 'En İyi Animasyon' ödülü oldu. Ödülü kazanan 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' filminin yönetmeni ise Oscar heykelciğini filmin bir sahnesine editleyerek çok tatlı bir iş ortaya çıkardı.

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Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar törenleri oldukça hareketli geçti biliyorsunuz. 3 Şubat'ta gerçekleşen gece dünya çapında ses getirdi.

Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar törenleri oldukça hareketli geçti biliyorsunuz. 3 Şubat'ta gerçekleşen gece dünya çapında ses getirdi.

Birçok yapımın kıyasıya mücadele ettiği gecede onlarca kategoride ödüller dağıltıldı. Ödüllerin teker teker sahiplerin bulduğu 97. Akademi Ödülleri töreninde öne çıkan kategorilerden biri de animasyon film alanındaki kategori oldu.

Oscar kazananları merak edenleri de böyle alabiliriz:

Gecede 'En İyi Animasyon' ödülü ise 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' adlı animasyon filmi aldı.

Gecede 'En İyi Animasyon' ödülü ise 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' adlı animasyon filmi aldı.

Sel sonucu evi yıkılan ve tekneye sığınan bir kedinin, farklı türlerden oluşan bir topluluğun parçası olma ve yalnızlıktan çıkma sürecini anlatıldığı film Memoirs of A Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, Inside Out 2 ve The Wild Robot gibi rakiplerini eleyerek ödülün sahibi oldu.

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda senaristlerinden biri olan Gints Zilbalodis geçtiğimiz Flow üzerinden çok tatlı bir edit paylaştı.

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda senaristlerinden biri olan Gints Zilbalodis geçtiğimiz Flow üzerinden çok tatlı bir edit paylaştı.

Zilbalodis, birbirinden farklı türlerle birbirlerine bağlanmayı öğrenip hayata tutunan sevimli kedinin filminin bir sahnesine Oscar heykelciği yerleştirdi. 'Ne kadar ünlü olursa olsun o bir kedi' mesajını verildi. Kutudan çıkan parlak heykelciği gören kedi, yanına giderek patisiyle onu aşağıya attı.

Tabii bu edit başta kediseverler olmak üzere herkesin yüzünü güldürmeyi başardı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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