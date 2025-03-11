'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!

Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Akademi Ödülleri bu sene 97. kez sahiplerini buldu. Onlarca kategoride birçok yapım rakiplerini geçerek ödüllerine kavuştu. Gecenin en keyifli ödüllerinden biri de 'En İyi Animasyon' ödülü oldu. Ödülü kazanan 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' filminin yönetmeni ise Oscar heykelciğini filmin bir sahnesine editleyerek çok tatlı bir iş ortaya çıkardı.