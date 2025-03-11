'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!
'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!
Dünyanın en prestijli sinema ödül töreni olan Akademi Ödülleri bu sene 97. kez sahiplerini buldu. Onlarca kategoride birçok yapım rakiplerini geçerek ödüllerine kavuştu. Gecenin en keyifli ödüllerinden biri de 'En İyi Animasyon' ödülü oldu. Ödülü kazanan 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' filminin yönetmeni ise Oscar heykelciğini filmin bir sahnesine editleyerek çok tatlı bir iş ortaya çıkardı.
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Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar törenleri oldukça hareketli geçti biliyorsunuz. 3 Şubat'ta gerçekleşen gece dünya çapında ses getirdi.
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Gecede 'En İyi Animasyon' ödülü ise 'Flow: Bir Kedinin Yolculuğu' adlı animasyon filmi aldı.
Filmin yönetmeni ve aynı zamanda senaristlerinden biri olan Gints Zilbalodis geçtiğimiz Flow üzerinden çok tatlı bir edit paylaştı.
Tabii bu edit başta kediseverler olmak üzere herkesin yüzünü güldürmeyi başardı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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