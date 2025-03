'En İyi Animasyon' Ödülü Kazanan Flow Filminin Yönetmeni İnce Bir Kedi Detayıyla Yüzümüzü Güldürdü!

Sel sonucu evi yıkılan ve tekneye sığınan bir kedinin, farklı türlerden oluşan bir topluluğun parçası olma ve yalnızlıktan çıkma sürecini anlatıldığı film Memoirs of A Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, Inside Out 2 ve The Wild Robot gibi rakiplerini eleyerek ödülün sahibi oldu.