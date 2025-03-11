Karanlık ve Distopik Dünyalar: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Distopya Filmi
Karanlık ve Distopik Dünyalar: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Distopya Filmi
Dünyanın artık bildiğiniz gibi bir yer olmadığını hayal edin. Teknolojinin insanları esir aldığı, hükümetlerin bireyleri acımasızca kontrol ettiği veya toplumların kaosa sürüklendiği bir gelecekte yaşıyorsunuz. Distopya türü, tam da bu karanlık olasılıkları keşfederek izleyicilere hem ürkütücü hem de düşündürücü hikayeler sunuyor.
Eğer insan doğasını, baskıcı rejimleri, kıyamet sonrası dünyaları ve teknolojinin sınırlarını sorgulatan filmleri seviyorsanız, bu liste tam size göre! İşte sizi distopik dünyaların derinliklerine çekecek 15 etkileyici film önerisi.
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1. Blade Runner 2049 (2017)
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2. Children of Men (2006)
3. The Matrix (1999)
4. Mad Max: Fury Road (2015)
5. Snowpiercer (2013)
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6. Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) (1971)
7. The Road (2009)
8. The Hunger Games (2012)
9. V for Vendetta (2005)
10. Gattaca (1997)
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11. Equilibrium (2002)
12. Brazil (1985)
13. The Lobster (2015)
14. Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid’s Tale) (1990 – Film Uyarlaması)
15. Elysium (2013)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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