Günümüz Türk Dizilerinin Eskisi Gibi Keyif Vermemelerinin Nedenlerini Anlatıyoruz!
Günümüz Türk Dizilerinin Eskisi Gibi Keyif Vermemelerinin Nedenlerini Anlatıyoruz!
Bir zamanlar bizleri ekran başına kilitleyen, hem güldüren hem de duygulandıran Türk dizileri, artık eskisi kadar keyif vermiyor değil mi? Eğer bu soruya cevabınız 'Evet!' ise, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çünkü birçok izleyici, geçmişteki yapımlarda bulunan samimiyetin ve özgünlüğün günümüz dizilerinde kaybolduğunu düşünüyor. Ki haklılar da!
Günümüzde diziler daha uzun, daha dramatik ve daha ticari hale gelirken, eski dizilerin sıcak atmosferi ve doğal diyalogları büyük ölçüde yok oldu. Peki, Türk dizilerinin eskisi kadar ilgi çekici olmamasının temel sebepleri neler? İşte bu değişimin 10 önemli nedeni...
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1. Sürelerin Aşırı Uzaması
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2. Senaryo Tekrarları ve Özgünlük Eksikliği
3. Reyting Kaygısı ve Yüzeysel Karakterler
4. Yapay ve Gerçekçi Olmayan Diyaloglar
5. Estetikten Çok Ticari Kaygılar
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6. Samimiyetin ve Gerçekçiliğin Kaybolması
7. Dizi Çekimlerinin Aşırı Hızlı ve Yorucu Olması
8. Gerçeküstü Zenginlik ve Yaşam Tarzları
9. Dijital Platformların Yükselişi
10. Sürekli Ağır Dram ve Travmatik Hikayeler
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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