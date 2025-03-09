Melike Şahin Detayı Dikkat Çekti: Hadise'nin O Ses'te Ebru Gündeş Şarkısındaki Mimikleri Gözden Kaçmadı!
Melike Şahin Detayı Dikkat Çekti: Hadise'nin O Ses'te Ebru Gündeş Şarkısındaki Mimikleri Gözden Kaçmadı!
Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.
Bir yarışmacı Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. O anlarda Hadise'nin arkadaşlıkları tatsız şekilde biten eski dostunun şarkısını duyduğu anlardaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Melike Şahin'in ise yüz ifadesi düşer gibi olan Hadise'ye bakarak şarkıyı söylemesi de sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
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Uzun yıllar yayın hayatına ara verdikten sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle izleniyor.
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En güçlü sesleri takımlarına katmaya çalışan jüri üyeleri birbirleriyle de kıyasıya mücadele ediyor.
Hadise'nin Melike Şahin şarkı söylerkenki tavrı, yarışma anında birbirlerini tiye almaları, 'tatlı' atışmaları...
Hala izleyenlere "Araları iyi mi yoksa kötü mü?" diye sorgulatan ikili dün yayınlanan yeni bölümle birlikte bir kez daha öne çıktı.
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
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Yarışmacının "Fırtınalar" şarkısını söylediği anlarda Hadise'nin mimikleri gözden kaçmadı.
Melike Şahin'in, Hadise’nin tarafına bakarak şarkıya eşlik etmesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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