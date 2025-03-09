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Melike Şahin Detayı Dikkat Çekti: Hadise'nin O Ses'te Ebru Gündeş Şarkısındaki Mimikleri Gözden Kaçmadı!

Melike Şahin Detayı Dikkat Çekti: Hadise'nin O Ses'te Ebru Gündeş Şarkısındaki Mimikleri Gözden Kaçmadı!

Ebru Gündeş Hadise O Ses Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 13:20

Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı. 

Bir yarışmacı Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. O anlarda Hadise'nin arkadaşlıkları tatsız şekilde biten eski dostunun şarkısını duyduğu anlardaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Melike Şahin'in ise yüz ifadesi düşer gibi olan Hadise'ye bakarak şarkıyı söylemesi de sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

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Uzun yıllar yayın hayatına ara verdikten sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle izleniyor.

Uzun yıllar yayın hayatına ara verdikten sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle izleniyor.

TV8 ekranlarında cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan popüler yarışmada Gökhan Özoğuz, Beyazıt ÖztürkHadise ve Melike Şahin'in jüri üyeliğiyle tam gaz devam ediyor.

En güçlü sesleri takımlarına katmaya çalışan jüri üyeleri birbirleriyle de kıyasıya mücadele ediyor.

En güçlü sesleri takımlarına katmaya çalışan jüri üyeleri birbirleriyle de kıyasıya mücadele ediyor.

Bu noktada öne çıkan isimler elbette Hadise ve Melike Şahin oluyor. Yarışmanın efsane isimlerinden Hadise ile çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin'in aralarının sıkıntılı olduğu iddiaları sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. 

'Hadise, Melike'yi kıskanıyor mu?', 'Hadise ve Melike Şahin'in arası bozuk mu?' gibi sorular pek çok paylaşımın altına yorum olarak bırakılıyor. Bu yorumların yapılmasındaki en temel neden de elbette ikilinin yarışma içerinde kameraya yansıyan halleri.

Hadise'nin Melike Şahin şarkı söylerkenki tavrı, yarışma anında birbirlerini tiye almaları, 'tatlı' atışmaları...

Hadise'nin Melike Şahin şarkı söylerkenki tavrı, yarışma anında birbirlerini tiye almaları, 'tatlı' atışmaları...

Bu hallerin pek çoğu izleyicilere, ikilinin arasının pek de iyi olmadığını düşündürttü haliyle. Ancak yarışmadan sonra 'gerilim' hakkında çıkan iddialar sonrası Hadise'den 'kız kardeşlik' ve 'sorun yok' temalı paylaşımları kimileri tarafından yeterli bulunsa da kimileri tarafından da pek gerçekçi bulunmadı.

Hala izleyenlere "Araları iyi mi yoksa kötü mü?" diye sorgulatan ikili dün yayınlanan yeni bölümle birlikte bir kez daha öne çıktı.

Hala izleyenlere "Araları iyi mi yoksa kötü mü?" diye sorgulatan ikili dün yayınlanan yeni bölümle birlikte bir kez daha öne çıktı.

Önce gelin, olayı anlatalım; 8 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı, Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. 

Pek çoğunuzun bildiği üzere, O Ses Türkiye'de bir dönem birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise ve Ebru Gündeş'in arkadaşlığı çok tatsız şekilde bitmişti.

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Ancak Hadise, hakkındaki bu iddiaların tamamını çok kesin bir dille yalanlamıştı. Dedikodudan ibaret olduğu söylenen bu ilişki iddiası sonrası Ebru'yla Hadise'nin dostluğu sona erdi. 

Ebru Gündeş yeniden jüri üyesi olduğunda Hadise'yi O Ses Türkiye'de istemediği için ünlü şarkıcı uzun süre jüride yer alamamıştı.

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Yarışmacının "Fırtınalar" şarkısını söylediği anlarda Hadise'nin mimikleri gözden kaçmadı.

Yarışmacının "Fırtınalar" şarkısını söylediği anlarda Hadise'nin mimikleri gözden kaçmadı.

Yüzü düşer gibi olan ünlü şarkıcı, diğer arkadaşlarının aksine hiç eşlik etmedi. Hatta bir yerde gözleri de dolar gibi oldu.

Melike Şahin'in, Hadise’nin tarafına bakarak şarkıya eşlik etmesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Melike Şahin'in, Hadise’nin tarafına bakarak şarkıya eşlik etmesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Melike Şahin ve Hadise'nin başrolünde yer aldığı bu yaşananlar yine sosyal medyada konuşulmaya da başlandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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