Melike Şahin Detayı Dikkat Çekti: Hadise'nin O Ses'te Ebru Gündeş Şarkısındaki Mimikleri Gözden Kaçmadı!

Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.

Bir yarışmacı Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. O anlarda Hadise'nin arkadaşlıkları tatsız şekilde biten eski dostunun şarkısını duyduğu anlardaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Melike Şahin'in ise yüz ifadesi düşer gibi olan Hadise'ye bakarak şarkıyı söylemesi de sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.