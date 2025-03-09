Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da İletişim İhlali Yapıldı!
Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da İletişim İhlali Yapıldı!
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 tam gaz devam ederken izleyenleri de aksiyona doyuruyor. Her bölüm ayrı bir gerilime şahit olduğumuz heyecan dolu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan fragmanda kavga ve sakatlanmaların yanı sıra ihlal konusu gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı konseyde bir iletişim ihlali yapıldığını açıkladı.
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Ekranların en popüler yarışması Survivor 2025 All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
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İki takım yarışmacıları da bu hafta kritik dokunulmazlık oyunlarını kazanabilmek için kıyasıya yarıştı.
Dün akşam Survivor'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Yayınlanır yayınlanmaz gündeme oturan fragmanda başka bir bomba olay daha yer aldı.
Survivor'da kimin ihlal yaptığı bu akşam (9 Mart) yayınlanacak yeni bölümle birlikte öğreneceğiz.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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