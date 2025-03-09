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Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da İletişim İhlali Yapıldı!

Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da İletişim İhlali Yapıldı!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 11:29

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 tam gaz devam ederken izleyenleri de aksiyona doyuruyor. Her bölüm ayrı bir gerilime şahit olduğumuz heyecan dolu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan fragmanda kavga ve sakatlanmaların yanı sıra ihlal konusu gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı konseyde bir iletişim ihlali yapıldığını açıkladı.

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Ekranların en popüler yarışması Survivor 2025 All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Ekranların en popüler yarışması Survivor 2025 All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Her bölümüyle sevenlerini ekranlara kilitlemeyi başaran program zorlu parkurları ve ada hayatıyla aksiyonu doyasıya yaşatırken bir yandan da çıkan tartışmalarla kaosa doyuruyor.

İki takım yarışmacıları da bu hafta kritik dokunulmazlık oyunlarını kazanabilmek için kıyasıya yarıştı.

İki takım yarışmacıları da bu hafta kritik dokunulmazlık oyunlarını kazanabilmek için kıyasıya yarıştı.

Bu haftanın eleme adayları ise Sedat, Poyraz, Efecan ve Batuhan Gökgöz oldu. Poyraz ve Sedat çıktıkları oyunda rakiplerini 5-0 yenerek eleme potasından çıkarmayı başardı.

Düellonun kaybedenleri Batuhan ve Efecan ise finalde adada kalabilmek adına kıyasıya yarışacak.

Dün akşam Survivor'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dün akşam Survivor'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana Çılgın Sedat ile Batuhan Karacakaya arasında çıkan kavga damga vurdu. İkilinin arasındaki tansiyon birden bire alevlenmesiyle Sedat, Batuhan'ın üzerine yürüdü. 

Arkadaşları tarafından güçlükle durdurulabilen Çılgın Sedat'ın 'Özür dile' sözleri de dikkat çekti.

Yayınlanır yayınlanmaz gündeme oturan fragmanda başka bir bomba olay daha yer aldı.

Yayınlanır yayınlanmaz gündeme oturan fragmanda başka bir bomba olay daha yer aldı.

Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamalarla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şoke etti. Ünlü yapımcı 'Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı?' diyerek ihlal yapıldığını duyurdu. 

Ilıcalı'nın 'Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' ifadelerini kullanmasıyla kimlerin ihlal yaptığı merak konusu oldu.

Survivor'da kimin ihlal yaptığı bu akşam (9 Mart) yayınlanacak yeni bölümle birlikte öğreneceğiz.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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