Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da İletişim İhlali Yapıldı!

Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamalarla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şoke etti. Ünlü yapımcı 'Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı?' diyerek ihlal yapıldığını duyurdu.

Ilıcalı'nın 'Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' ifadelerini kullanmasıyla kimlerin ihlal yaptığı merak konusu oldu.