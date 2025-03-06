Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisinin Yayın Gününün Belli Olduğu İddia Edildi!

Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan yeni bir paylaşım geldi. Buna göre Eşref Rüya'nın yayın gününün belli olduğu iddia edildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş