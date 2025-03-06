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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisinin Yayın Gününün Belli Olduğu İddia Edildi!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisinin Yayın Gününün Belli Olduğu İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.03.2025 - 18:22

Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Dizinin ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan yeni bir paylaşım geldi. Buna göre Eşref Rüya'nın yayın gününün belli olduğu iddia edildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Eşref Rüya dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Eşref Rüya dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı.

Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen dizinin hem fragmanı hem de afişi yayınlanmıştı. Bunlarla izleyiciden tam not alan olan yapımdan gelen fotoğraflar da epey heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen dizinin hem fragmanı hem de afişi yayınlanmıştı. Bunlarla izleyiciden tam not alan olan yapımdan gelen fotoğraflar da epey heyecanlandırdı.

Hikayesiyle farklı bir yapım olacağı düşünülen dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Peki kadroda kimler var?

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

Konusu ve kadrosuyla merak uyandıran dizi sadesinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisini ilk kez bir arada göreceğiz.

Konusu ve kadrosuyla merak uyandıran dizi sadesinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisini ilk kez bir arada göreceğiz.

İlk defa partner olan ikilinin uyumları ve enerjileri de şimdiden çok beğenildi diyebiliriz.

Detaylardan burada da bahsetmiştik:

En son Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in ekranlara damga vuracağı tahmin edilen diziden bölüm başı ne kadar kazacağını öğrenmiştik.

En son Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in ekranlara damga vuracağı tahmin edilen diziden bölüm başı ne kadar kazacağını öğrenmiştik.

Gaddar dizisinde bölüm başına 3 milyon lira alan Ulusoy'un bu kez de 3,5 milyon TL alacağı öne sürüldü.

Detaylar:

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre; Eşref Rüya dizisinin yayınlacanacağı günün belli olduğu iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre; Eşref Rüya dizisinin yayınlacanacağı günün belli olduğu iddia edildi.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer alan Annem Ankara dizisi 15. bölümde final yapacağı için, Eşref Rüya'nın da çarşamba günleri ekranlarda olması bekleniyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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