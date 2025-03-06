Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisinin Yayın Gününün Belli Olduğu İddia Edildi!
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya Dizisinin Yayın Gününün Belli Olduğu İddia Edildi!
Kanal D'nin en merak edilen projelerinden bir tanesi Eşref Rüya dizisi oldu. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin ilk fragmanı büyük beğeni topladı. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz bu iki oyuncu da şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dizinin ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan yeni bir paylaşım geldi. Buna göre Eşref Rüya'nın yayın gününün belli olduğu iddia edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Eşref Rüya dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen dizinin hem fragmanı hem de afişi yayınlanmıştı. Bunlarla izleyiciden tam not alan olan yapımdan gelen fotoğraflar da epey heyecanlandırdı.
Konusu ve kadrosuyla merak uyandıran dizi sadesinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisini ilk kez bir arada göreceğiz.
En son Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in ekranlara damga vuracağı tahmin edilen diziden bölüm başı ne kadar kazacağını öğrenmiştik.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre; Eşref Rüya dizisinin yayınlacanacağı günün belli olduğu iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın