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Çağatay'la Yarışır: Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da Bölüm Başı 1.5 Milyon TL Alacağı Öğrenildi!

Çağatay'la Yarışır: Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da Bölüm Başı 1.5 Milyon TL Alacağı Öğrenildi!

Çağatay Ulusoy Demet Özdemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.03.2025 - 17:33

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya çok yakında başlıyor. İzleyicinin nabzını şimdiden yükselten dizide neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Daha önce Çağatay Ulusoy'un bölüm başına aldığı ücretlerle sık sık gündeme gelmesinin ardından, bu kez de Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Özdemir'in bölüm başı ücreti dudak uçuklattı.

Kaynak: Mynet

Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/esref-r...
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Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncunun başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaşacağı dizi şimdiden büyük ses getirmeyi başardı.

Diziden gelen fragmanlar ve fotoğraflar izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı.

Diziden gelen fragmanlar ve fotoğraflar izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı.

Henüz ne zaman başlayacağı belli olmasa da, dizinin yakın zamanda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kaşesi en yüksek oyuncu olan Çağatay Ulusoy, daha önce aldığı bölüm başına ücretle gündem olmuştu.

Kaşesi en yüksek oyuncu olan Çağatay Ulusoy, daha önce aldığı bölüm başına ücretle gündem olmuştu.

Aldığı 3 milyon liralık bölüm başı ücretle rekor kıran Ulusoy, çok konuşulmuştu.

Bu kez de Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da alacağı bölüm başı ücret sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu kez de Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da alacağı bölüm başı ücret sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncunun bölüm başı ücretinin 1.5 milyon TL olacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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