Çağatay'la Yarışır: Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da Bölüm Başı 1.5 Milyon TL Alacağı Öğrenildi!
Çağatay'la Yarışır: Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da Bölüm Başı 1.5 Milyon TL Alacağı Öğrenildi!
Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/esref-r...
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya çok yakında başlıyor. İzleyicinin nabzını şimdiden yükselten dizide neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Daha önce Çağatay Ulusoy'un bölüm başına aldığı ücretlerle sık sık gündeme gelmesinin ardından, bu kez de Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Özdemir'in bölüm başı ücreti dudak uçuklattı.
Kaynak: Mynet
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Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Diziden gelen fragmanlar ve fotoğraflar izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı.
Kaşesi en yüksek oyuncu olan Çağatay Ulusoy, daha önce aldığı bölüm başına ücretle gündem olmuştu.
Bu kez de Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da alacağı bölüm başı ücret sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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