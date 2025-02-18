İlk Tanıtımı Yayınlanmıştı: 'Eşref Rüya'nın Başrolleri Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Uyumu Fena Yükseltti!
İlk Tanıtımı Yayınlanmıştı: 'Eşref Rüya'nın Başrolleri Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy Uyumu Fena Yükseltti!
Kanal D ekranlarında çok yakında yayın hayatına başlayacak yeni dizi Eşref Rüya'da şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekranlarda daha önce hiç partnerliğine rastlamadığımız Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un uyumu dikkatlerden kaçmadı. Dizinin ilk tanıtımından sonra yeni kareler de geldi.
Sosyal medya kullanıcılarının Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ikili hakkında yorumları da art arda geldi!
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Kanal D'nin en yeni dizisi Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u ilk kez bir araya getirecek olan Eşref Rüya yakında izleyicisiyle buluşacak.
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Yakışıklı oyuncuyu uzun süre sonra ekranlara döndüren dizi kısa sürede tüm gözleri üzerine topladı. Bunun nedenlerinden biri de 'Eşref' karakterine hayat veren Ulusoy'un rolü için değiştirdiği tarzı oldu.
Yayın tarihi henüz netlik kazanmayan dizinin ilk tanıtımı da dün akşam yayınlandı.
İlk tanıtımıyla kısa sürede ses getirmeyi başaran Eşref Rüya'nın başrolleri arasındaki uyum da gözlerden kaçmadı.
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni kareleri de görenleri epey heyecanlandırdı. Pek çok kişi de bu partnerliği inanılmaz beğendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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