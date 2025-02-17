Demet Özdemir Şarkı Söyledi Ortalık Coştu! Eşref Rüya Dizisinden İlk Teaser Yayınlandı!
Demet Özdemir Şarkı Söyledi Ortalık Coştu! Eşref Rüya Dizisinden İlk Teaser Yayınlandı!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlayan Eşref Rüya dizisi merakla bekleniyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı diziyle ilgili heyecan giderek artıyor.
Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin ilk teaser'ı sonunda yayınlandı. Teaser'da Demet Özdemir'in şarkı söylemesi izleyiciyi daha da heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı Eşref Rüya, heyecanla ve merakla bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da çekimlerine başlandı.
Ancak sonunda önemli bir gelişme yaşandı ve diziden ilk teaser yayınlandı. Üstelik teaser'da Demet Özdemir şarkı söylüyor!
Diziyi bekleyen izleyiciler de hem Demet Özdemir'e hem de dizinin teaser'ına yorum yağdırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın