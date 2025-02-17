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Demet Özdemir Şarkı Söyledi Ortalık Coştu! Eşref Rüya Dizisinden İlk Teaser Yayınlandı!

Demet Özdemir Şarkı Söyledi Ortalık Coştu! Eşref Rüya Dizisinden İlk Teaser Yayınlandı!

Çağatay Ulusoy Demet Özdemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2025 - 22:33

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlayan Eşref Rüya dizisi merakla bekleniyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı diziyle ilgili heyecan giderek artıyor. 

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin ilk teaser'ı sonunda yayınlandı. Teaser'da Demet Özdemir'in şarkı söylemesi izleyiciyi daha da heyecanlandırdı.

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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı Eşref Rüya, heyecanla ve merakla bekleniyor.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaşacağı Eşref Rüya, heyecanla ve merakla bekleniyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da çekimlerine başlandı.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da çekimlerine başlandı.

Ancak sonunda önemli bir gelişme yaşandı ve diziden ilk teaser yayınlandı. Üstelik teaser'da Demet Özdemir şarkı söylüyor!

Diziyi bekleyen izleyiciler de hem Demet Özdemir'e hem de dizinin teaser'ına yorum yağdırdı!

Diziyi bekleyen izleyiciler de hem Demet Özdemir'e hem de dizinin teaser'ına yorum yağdırdı!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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