Eski Aşkı Hadise'nin O Ses Türkiye Kariyerini Başlamadan Bitirdiğini Duyan Sinan Akçıl Sessiz Kalamadı!
Eski Aşkı Hadise'nin O Ses Türkiye Kariyerini Başlamadan Bitirdiğini Duyan Sinan Akçıl Sessiz Kalamadı!
Yıllar sonra O Ses Türkiye'de eski koltuğuna oturan Hadise'nin geri dönüşü inanılmaz bir ses getirdi. Programda Melike Şahin'le atışmalarıyla gündem olan Hadise'nın jüri üyeliğine geri dönmek için eski aşkı Sinan Akçıl'ı engellediği iddiası ortaya atıldı. Bu haberlerin yayılmasıyla birlikte sessizliğini ilk kez bozan Sinan Akçıl'ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.
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Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye uzun yılların ardından yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı biliyorsunuz.
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Sürpriz jüri üyesi Melike Şahin'in kadroya eklendiği sezona Hadise damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı, zaten bir dönemler Murat Boz'la birlikte O Ses'in vazgeçilmez ikilisini oluşturmuştu.
Ancak Ebru Gündeş olayının patlamasıyla birlikte kendisi uzun süre yarışmada yer almamıştı. Bu sezon yayınlanan yılbaşı özel bölümüyle geri dönmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde bomba gibi bir iddia patlamış ve Hadise'nin, eski aşkı Sinan Akçıl'ın O Ses Türkiye jürisi olma durumunu engellediği söylenmişti.
Bu iddianın gerçek mi yoksa bir dedikodudan mı ibaret olduğunu bilmeyen Sinan Akçıl hemen konuyla ilgili paylaşım yapıp şaşkınlığını gösterme çabasına girdi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Akçıl, "Bak sen. Vay arkadaş, ne kara sevdaymış yıllardır bitmeyen. Söylüyorlardı da 'abartmayın' diyordum" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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