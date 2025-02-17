Hadise'nin Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'ı O Ses Türkiye Jürisinde İstemediği İddiası Patlak Verdi!
Hadise'nin Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'ı O Ses Türkiye Jürisinde İstemediği İddiası Patlak Verdi!
Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye yarışmacısı başlamadan önce jüri koltuğunda kimin oturacağı konusu epey konuşulmuştu. Hatta jüri üyelerinden birinin de Sinan Akçıl olacağı söylenmişti. Ancak bu söylentilerin altı boş çıkmıştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Sinan Akçıl, ses yarışmasında Hadise engeline takıldı. Hadise'nin eski sevgilisinin koltukta oturmasını engellediği iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet
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Hatırlarsanız, bundan haftalar önce İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Hadise'nin açıklamaları ortalığı fena karıştırmıştı.
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Hadise'nin isim vermeden yaptığı açıklamaları, 2009-2010 yıllarında arasında deli dolu aşk yaşayıp aldatma iddiaları sonrası ayrıldığı eski aşkı Sinan Akçıl'ı işaret etmişti.
Sinan Akçıl ve Hadise cephesinde sular epey hareketlendikten sonra yeni bir konu da ortaya çıkmış ve O Ses Türkiye'de Sinan Akçıl yeni jüri üyelerinden biri olacağı söylenmişti.
Uzun yıllar sonra yeniden yayınlanan O Ses Türkiye'nin bir dönem vazgeçilmez isimlerinden olup, Ebru Gündeş kriziyle yarışmada yer almayan Hadise bu sene eski koltuğuna geri döndü.
Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in yer aldığı jüri üyeleri arasında Sinan Akçıl'ın olmasını engelleyen kişinin de Hadise olduğu ileri sürüldü.
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Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Akçıl uzun süren görüşmeler sonucunda gerçekten de ekibe dahil olmuş fakat program yayına Sinan Akçıl’sız başlamış.
Bu iddialara göre Hadise, “O Ses Türkiye” başlamadan önce yapımcı Acun Ilıcalı’yı arayarak bu yıl jüride yeniden olmak istediğini söylemiş. Anlaşmalar sağlandıktan sonra Hadise, eski sevgilisiyle ilgili bir şart koydu.
O madde ise “Sinan Akçıl’ın jüride olmaması” konusu yer aldı. Yani Hadise, Akçıl’ın proje dışı kalmasıyla birlikte O Ses Türkiye'ye geri dönüş yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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