Kızıl Goncalar'a Saatçi Aziz ve Torunundan Sonra Yeni Bir Karakter Daha Geliyor!
Kızıl Goncalar'a Saatçi Aziz ve Torunundan Sonra Yeni Bir Karakter Daha Geliyor!
Now Tv'nin en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar izleyenleri şaşkına çeviren hikayesiyle tam gaz devam ediyor. Senaryo tıkır tıkır işlerken oyuncu kadrosunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar'a ünlü bir kadın oyuncu daha katılıyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW Tv ekranlarında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden başarılı dizi Kızıl Goncalar göz kırpmadan izlenen hikayesiyle reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.
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Pazartesi akşamları rakiplerine nefes aldırmayan iddialı yapımın oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil olmuştu.
Kızılcık Şerbeti'nde 'Apo'yu canlandırdığı dönemler beyin kanaması geçirdikten sonra setlere uzun bir ara veren Settar Tanrıöğen, 'Saatçi Aziz' karakteriyle ekranlara geri dönerken Selinay Taşol'da torunu 'Şirin' olarak diziye dahil olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar dizisinin başarılı kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
En son Kırmızı Oda ve Benim Hayatım dizileriyle ekranlara gelen Esra Ronabar, Kızıl Goncalar'ın en yeni ismi oldu.
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'Psikolog Özge' karakteriyle karşımıza çıkacak olan Esra Ronabar'ın önümüzdeki bölümlerde diziye olması bekleniyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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