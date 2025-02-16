Elemelerde Sesiyle Büyülemişti: Sudem İlayda 'Keklik Gibi' ile O Ses Türkiye Sahnesine Damga Vurdu!
Elemelerde Sesiyle Büyülemişti: Sudem İlayda 'Keklik Gibi' ile O Ses Türkiye Sahnesine Damga Vurdu!
Yıllar sonra yayın hayatına kaldığı yerden devam eden O Ses Türkiye programında dün unutulmaz anlar yaşandı. O Ses Türkiye elemelerinde sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturan Sudem İlayda, yeni bölümde sahneye çıktı. Genç yarışmacı 'Keklik Gibi' performansıyla jüri üyelerini kendine hayran bıraktı.
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Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara geri dönen O Ses Türkiye Hadise, Beyaz, Gökhan ve çiçeği burnunda Melike Şahin'le tüm gözleri üzerine çekiyor.
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Yoğun bir ilgiyle takip edilen ses yarışmasının dün akşam yayınlanan yeni bölümüne damga vuran isimlerden biri de Sudem İlayda Yalçi oldu.
Sahnede 'Keklik Gibi' türküsüyle mest eden Sudem İlayda, O Ses Türkiye elemelerinde sergilediği performansla sosyal medyada viral olmuştu.
Bekleyen adayların tepkileriyse yüzleri gülümsetmişti...
Stüdyoyu alkışa boğan performansa Hadise dışındaki üç jüri üyesi de döndü. Türküden sonra bir de Radioactive adlı şarkı söyleyerek bir kez daha hayran bıraktı.
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Genç yeteneği takımlarına katmak isteyen jüri üyeleri uzun uğraşlar verdi hatta birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Büyük beğeni toplayan Sudem İlayda'nın tercihi ise Melike Şahin oldu.
Sudem İlayda'nın O Ses Türkiye performansını da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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