Yıllar Önce O Ses Çocuklar'a Katılmış: Hadise, O Ses Türkiye Yarışmacısından Özür Diledi!
Yıllar Önce O Ses Çocuklar'a Katılmış: Hadise, O Ses Türkiye Yarışmacısından Özür Diledi!
Uzun bir aradan sonra yayın hayatına geri dönen O Ses Türkiye her anıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yarışmanın son bölümde jüri üyelerini şaşırtan bir an yaşandı. Yıllar önce O Ses Çocuklar yarışmasına da katılan Hülya Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Kendisine dönmeyen Hadise'ye de minik bir sitem eden yarışmacının eski hali de ortaya çıktı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye uzun yıllar sonra yeniden izleyicisiyle buluştu. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına eklenen Melike Şahin de programa apayrı bir enerji kattı.
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Cumartesi günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin dün akşam 2. bölümü yayınlandı. Her yarışmacı dikkatleri üzerine çekerken biri daha çok ön plana çıktı.
O da 'Karanfil' şarkısını seslendiren Hülya Yılmaz oldu. 18 yaşındaki genç yarışmacı performansıyla Beyaz ve Melike Şahin'i kendisine döndürebildi.
Hadise, performansıyla alkış toplayan yarışmacıya "Hiç katıldın mı sen O Ses'e?" diye bir soru yöneltti.
“Evet, daha öncesinde O Ses Çocuklar’a katılmıştım. Ve Hadise Hanım siz yine dönmediniz” demesi herkesi de şoke etti.
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“Peki kim dönmüştü, hangi sene bu?” diye soran Hadise'ye “2014, Burak Kut ile Oğuzhan Koç vardı. Zaten son O Ses Çocuklar'dı sanırım. Oğuzhan Koç'u seçmiştim” diye cevap verdi.
Hülya'ya dönmediği için pişman olduğunu vurgalayan Hadise genç yarışmacıdan da özür diledi:
Hülya Yılmaz'ın O Ses Çocuklar'daki eski halini de böyle bırakıyoruz...
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Beyazıt Öztürk'ün ses ve müzik yarışmasında jüri olması.... bir müzisyen olarak hiç izlemiyorum bu programı 😉