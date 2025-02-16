Yıllar Önce O Ses Çocuklar'a Katılmış: Hadise, O Ses Türkiye Yarışmacısından Özür Diledi!

Uzun bir aradan sonra yayın hayatına geri dönen O Ses Türkiye her anıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yarışmanın son bölümde jüri üyelerini şaşırtan bir an yaşandı. Yıllar önce O Ses Çocuklar yarışmasına da katılan Hülya Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Kendisine dönmeyen Hadise'ye de minik bir sitem eden yarışmacının eski hali de ortaya çıktı.