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Kardeşlik Mesajı Vermişlerdi: O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin Birbirlerini Fena Tiye Aldı!

Kardeşlik Mesajı Vermişlerdi: O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin Birbirlerini Fena Tiye Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
13.02.2025 - 19:07

Uzun yıllar sonra yeniden ekranlarımıza geri dönen O Ses Türkiye ilk bölümüyle ortalığı yaktı geçti. Popüler ses yarışmasının jüri koltuğuna ilk kez oturan Melike Şahin ise büyük beğeni topladı. Efsane jüri üyelerinden Hadise'nin programın ilk bölümünde şarkı söyledikten sonra izleyicilerin tezahürat ettiği Melike Şahin'e yönelik tavrı dikkat çekmişti. Gerilim iddiaları patlayınca hemen kardeşlik paylaşımı yapılmıştı. 

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'İyiyiz' mesajı veren Hadise ve Melike Şahin'in birbirlerini fena tiye aldığı anlar yine gözlerden kaçmadı.

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluştu.

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluştu.

Önce sezonlarda pek çok gördüğümüz Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına bu kez de Melike Şahin eklendi.

Önce sezonlarda pek çok gördüğümüz Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına bu kez de Melike Şahin eklendi.

Sempatik ve doğal halleriyle ilk bölümden gönülleri fetheden Melike Şahin, tabii ki şarkılarını söylemek için sahneye de çıktı.

Sempatik ve doğal halleriyle ilk bölümden gönülleri fetheden Melike Şahin, tabii ki şarkılarını söylemek için sahneye de çıktı.

Son zamanların en popüler parçalarından 'Canın Beni Çekti' şarkısını söyleyen Melike Şahin'in performansı sonrasında stüdyodaki izleyiciler"Bir daha" tezahüratlarında bulunmuştu.

Son zamanların en popüler parçalarından 'Canın Beni Çekti' şarkısını söyleyen Melike Şahin'in performansı sonrasında stüdyodaki izleyiciler"Bir daha" tezahüratlarında bulunmuştu.

Alkışların yükseldiği anlarda Hadise'nin "Yok canım" tepkisiyse dikkatlerden kaçmamıştı.

Alkışların yükseldiği anlarda Hadise'nin "Yok canım" tepkisiyse dikkatlerden kaçmamıştı.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

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Bu anlardan sonra sosyal medya kıskançlık iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Bunun önüne geçmek isteyen Hadise'den jet hızıyla "sorun yok" paylaşımı gelmişti.

Bu anlardan sonra sosyal medya kıskançlık iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Bunun önüne geçmek isteyen Hadise'den jet hızıyla "sorun yok" paylaşımı gelmişti.

Detaylar:

Geçtiğimiz saatlerde O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2. bölüm tanıtımına yine Hadise ve Melike Şahin damga vurdu.

Geçtiğimiz saatlerde O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2. bölüm tanıtımına yine Hadise ve Melike Şahin damga vurdu.

Hadise'nin "Burada ben tecrübeme güveniyorum" demesinden sonra, çiçeği burnunda jüri üyesi de söze girdi.

Hadise'nin "Burada ben tecrübeme güveniyorum" demesinden sonra, çiçeği burnunda jüri üyesi de söze girdi.

Hadise gibi, o yarışmacıyı kendi takımında isteyen Melike Şahin'in "Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim" diyerek tiye alması herkesi şaşkına çevirdi.

Hadise gibi, o yarışmacıyı kendi takımında isteyen Melike Şahin'in "Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim" diyerek tiye alması herkesi şaşkına çevirdi.

İkili arasındaki tatlı atışmayla gaza gelen Gökhan Özoğuz'un "Oooo!" tepkisi de duygularımıza tercüman oldu.

İkili arasındaki tatlı atışmayla gaza gelen Gökhan Özoğuz'un "Oooo!" tepkisi de duygularımıza tercüman oldu.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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