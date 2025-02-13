MasterChef Beyza Takipçisinin Burun Estetiği Sorusuna Çok Net Bir Cevap Verdi!
MasterChef Beyza Takipçisinin Burun Estetiği Sorusuna Çok Net Bir Cevap Verdi!
MasterChef Türkiye yarışmacısının en popüler isimlerinden biri de Beyza Huri Aydın olmuştu. Yetenekleriyle dikkat çeken başarılı yarışmacı yüzüne kızgın yağ akmasıyla uzun süre konuşulmuştu. Yarışma final yapsa da gündemimize gelmeye devam eden Beyza bu kez sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin 'Burun estetiği yaptırmayı düşündünüz mü?' sorusuna verdiği cevapsa dikkatlerden kaçmadı.
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MasterChef 2024 sezonuna damgasını vuran yarışmacılardan biri hiç şüphesiz ki Beyza Huri Aydın olmuştu.
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MasterChef Türkiye tarihinde en feci kazalardan birini yaşayan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve tüm sevenlerini çok korkutmuştu.
Yemek yaparken yüzüne kızgın yağ sıçrayan Beyza, günler süren tedavisi sonrası yarışmaya geri dönebilmişti.
Yarışma final yapsa da adını sıkça duyduğumuz isimlerden olan Beyza'nın sosyal medyadaki takipçi kitlesi de günden güne büyüdü.
Beyza Huri, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisi de "Burun estetiği yaptırmayı hiç düşündünüz mü? Türkiye'de sıradanlaştı artık estetik" diye bir soru sordu.
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Popüler yarışmacı da "Hayır, asla öyle bir niyetim olmadı. Bugüne kadar Allah böyle yaratmış ve değiştirmek bana kalmadı" cevabıyla dikkat çekti.
"Son olarak da Şule Aydın ablama sözüm var. Hiçbir zaman yaptırmayacağıma dair" diye de ekledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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