MasterChef Beyza Takipçisinin Burun Estetiği Sorusuna Çok Net Bir Cevap Verdi!

MasterChef Türkiye yarışmacısının en popüler isimlerinden biri de Beyza Huri Aydın olmuştu. Yetenekleriyle dikkat çeken başarılı yarışmacı yüzüne kızgın yağ akmasıyla uzun süre konuşulmuştu. Yarışma final yapsa da gündemimize gelmeye devam eden Beyza bu kez sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin 'Burun estetiği yaptırmayı düşündünüz mü?' sorusuna verdiği cevapsa dikkatlerden kaçmadı.