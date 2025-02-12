onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'da Yayında Sırtını Dahi Göstermeyen Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın Eşinin Yüzü Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da Yayında Sırtını Dahi Göstermeyen Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın Eşinin Yüzü Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.02.2025 - 15:19

Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenirken ağızları açık bırakan türden detaylar da gelmeye devam ediyor. 27 yaşındayken kayıplara karışan adamın eşi ve erkek kardeşinin yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hala Mahir'le resmi nikahla evli olup, kayınbiraderi Umut'la aşk yaşayan Çiğdem canlı yayında sırtını dahi göstermemişti. Bu kez Mahir ve Çiğdem'in 'anlaşmalı evlilik' dediği düğün gününün fotoğrafı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hala Kevser ve kuzen Mehmet, Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Hala Kevser ve kuzen Mehmet, Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

27 yaşındayken sırra kadem basan Mahir'in ihanet cinayetine kurban gittiği de öne sürüldü. Çünkü Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut'un yasak aşkına şahit olduğu söylendi.

27 yaşındayken sırra kadem basan Mahir'in ihanet cinayetine kurban gittiği de öne sürüldü. Çünkü Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut'un yasak aşkına şahit olduğu söylendi.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kevser Hanım, Mahir'in babasının da bu yasak aşk yüzünden öldürüldüğünü ancak üzerininin kapatıldığını söylemişti:

İzleyenlere "Pes artık!" dedirten türdeki mide bulandırıcı iddiaların odağında olan Çiğdem ve Umut canlı yayına katılmış ancak sırtlarını dahi göstermemişlerdi.

İzleyenlere "Pes artık!" dedirten türdeki mide bulandırıcı iddiaların odağında olan Çiğdem ve Umut canlı yayına katılmış ancak sırtlarını dahi göstermemişlerdi.

Bunun bir anlaşmalı evlilik olduğunu ve aralarında gerçek aşk olmadığını iddia eden Çiğdem'in sözleri de birkaç aile üyesi tarafından yalanlanmıştı.

Bunun bir anlaşmalı evlilik olduğunu ve aralarında gerçek aşk olmadığını iddia eden Çiğdem'in sözleri de birkaç aile üyesi tarafından yalanlanmıştı.

Programın bir bölümünde bu 'sahte' evliliğin düğün davetiyesi de Müge Anlı'nın eline ulaşmıştı.

Programın bir bölümünde bu 'sahte' evliliğin düğün davetiyesi de Müge Anlı'nın eline ulaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sefer de, kayıp olarak aranan Mahir Ünlütaşkıran ile 'anlaşma' yaparak evlendiğini söyleyen Çiğdem'in düğün fotoğrafı ortaya çıktı.

Bu sefer de, kayıp olarak aranan Mahir Ünlütaşkıran ile 'anlaşma' yaparak evlendiğini söyleyen Çiğdem'in düğün fotoğrafı ortaya çıktı.

Böylece, canlı yayında sırtını bile göstermek istemeyen, kaynından çocuk yapıp nüfusta eşinin üzerine kaydeden Çiğdem Ünlütaşkıran'ın yüzünü de görmüş olduk!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın