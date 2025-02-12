Müge Anlı'da Yayında Sırtını Dahi Göstermeyen Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın Eşinin Yüzü Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Yayında Sırtını Dahi Göstermeyen Kayıp Mahir Ünlütaşkıran'ın Eşinin Yüzü Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenirken ağızları açık bırakan türden detaylar da gelmeye devam ediyor. 27 yaşındayken kayıplara karışan adamın eşi ve erkek kardeşinin yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hala Mahir'le resmi nikahla evli olup, kayınbiraderi Umut'la aşk yaşayan Çiğdem canlı yayında sırtını dahi göstermemişti. Bu kez Mahir ve Çiğdem'in 'anlaşmalı evlilik' dediği düğün gününün fotoğrafı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hala Kevser ve kuzen Mehmet, Adana'nın Seyhan ilçesinden 2008 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 yaşındayken sırra kadem basan Mahir'in ihanet cinayetine kurban gittiği de öne sürüldü. Çünkü Mahir'in eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut'un yasak aşkına şahit olduğu söylendi.
İzleyenlere "Pes artık!" dedirten türdeki mide bulandırıcı iddiaların odağında olan Çiğdem ve Umut canlı yayına katılmış ancak sırtlarını dahi göstermemişlerdi.
Bunun bir anlaşmalı evlilik olduğunu ve aralarında gerçek aşk olmadığını iddia eden Çiğdem'in sözleri de birkaç aile üyesi tarafından yalanlanmıştı.
Programın bir bölümünde bu 'sahte' evliliğin düğün davetiyesi de Müge Anlı'nın eline ulaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer de, kayıp olarak aranan Mahir Ünlütaşkıran ile 'anlaşma' yaparak evlendiğini söyleyen Çiğdem'in düğün fotoğrafı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın