Müge Anlı Yayını İhbar Kabul Edildi: Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı!
Müge Anlı Yayını İhbar Kabul Edildi: Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı!
Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İki sevgiliyi 31 bin 960 euro dolandırılan üfürükçünün birçok kişiye çeşitli büyü vaatleriyle dolandırdığı ortaya çıktı. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, Kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alındı.
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Müge Anlı'da dün yeni bir üfürükçü olayını izlemeye başladık. Viyana'dan Antalya'ya gelen Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişinin tuzağına düştüklerini söyleyerek yardım istedi.
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İkili, "Annem üç harflilerden hamile kaldı, ben dünyaya geldim. Ben Mehdiyim" diyen üfürükçüye 1 milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını söyledi.
Onlarca kişiyi dolandıran Gazmalı Rahman Hoca adıyla bilinen Abdülrahim Zengin, canlı yayına bağlandı. Belgelerini toplayıp stüdyoya geleceğini de söyledi.
Ancak üfürükçünün ipliği kısa sürede pazara çıktı. Antalya Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık gece saatlerinde harekete geçti.
Gece yarısında üfürükçünün Manavgat'taki evine baskın düzenlendi. Abdülrahim Zengin ve aslında emlakçı olan asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alındı.
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Para trafiği tespitlerinden sonra Abdülrahim Zengin'in eşi Belkıs Zengin ve kız kardeşi Gülcan Yıldız da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Sözde hocanın evinde çok sayıda Arapça yazılı metinler ve muskalar ele geçirildi.
Gözaltına alınırken bile rahat durmayan Gazmalı Rahman, polislerden birine "Çok gerginsin, sana bir taraflardan baskı var" demiş.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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