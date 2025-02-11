Müge Anlı'daki Üfürükçünün Üç Harflileri Kovduğu Akıllara Durgunluk Veren Büyü Yaparkenki Görüntüleri

Ülkemizde üfürükçü olayları ne yazık ki son bulmuyor. Müge Anlı'ya Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından 15-17 bin euro dolandırıldıklarını iddia eden Dağıstan ve Habibe'nin hikayesi damga vurdu. Üç harflilerin çocuğu olduğunu söylediği iddia edilen, üfürükçünün büyü yaparkenki görüntüleri de yayına verildi. Üfürükçünün üç harflileri çıkardığını iddia ettiği videodaki çıkardığı garip sesler ve söylemleri akıllara durgunluk verdi.