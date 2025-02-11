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Müge Anlı'daki Üfürükçünün Üç Harflileri Kovduğu Akıllara Durgunluk Veren Büyü Yaparkenki Görüntüleri

Müge Anlı'daki Üfürükçünün Üç Harflileri Kovduğu Akıllara Durgunluk Veren Büyü Yaparkenki Görüntüleri

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.02.2025 - 12:01

Ülkemizde üfürükçü olayları ne yazık ki son bulmuyor. Müge Anlı'ya Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından 15-17 bin euro dolandırıldıklarını iddia eden Dağıstan ve Habibe'nin hikayesi damga vurdu. Üç harflilerin çocuğu olduğunu söylediği iddia edilen, üfürükçünün büyü yaparkenki görüntüleri de yayına verildi. Üfürükçünün üç harflileri çıkardığını iddia ettiği videodaki çıkardığı garip sesler ve söylemleri akıllara durgunluk verdi.

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Müge Anlı, üfürükçü tarafından hem maddi hem manevi olarak kandırılan bir çifti gündeme getirdi.

Müge Anlı, üfürükçü tarafından hem maddi hem manevi olarak kandırılan bir çifti gündeme getirdi.

Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından 15-17 bin euro dolandırıldıklarını iddia eden Dağıstan ve Habibe, yayına damga vurdu.

Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından 15-17 bin euro dolandırıldıklarını iddia eden Dağıstan ve Habibe, yayına damga vurdu.

Antalya'da yaşayan ve kendisine Gazmalı Rahman Hoca dedirten üfürükçü, Viyana'da yaşayan çifti kandırmayı başarmıştı.

Antalya'da yaşayan ve kendisine Gazmalı Rahman Hoca dedirten üfürükçü, Viyana'da yaşayan çifti kandırmayı başarmıştı.

Defalarca kez kendilerinde üç harfli olduğu iddiası ile üfürkçüye para veren çift, paralarını geri almayı istiyordu.

Defalarca kez kendilerinde üç harfli olduğu iddiası ile üfürkçüye para veren çift, paralarını geri almayı istiyordu.

Çiftin anlatımına göre, kendisini sertifikalı ve bu işin eğitimini almış gibi gösteren üfürükçü, üç harflilerden doğduğunu ve mehdi olduğunu iddia etmişti.

Çiftin anlatımına göre, kendisini sertifikalı ve bu işin eğitimini almış gibi gösteren üfürükçü, üç harflilerden doğduğunu ve mehdi olduğunu iddia etmişti.
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Hatta kendisine gelenleri üç harfli olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafla kandırdığı söylendi. Sözde bahsi geçen fotoğraftaki yaratık üfürükçünün üç harflisiydi.

Hatta kendisine gelenleri üç harfli olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafla kandırdığı söylendi. Sözde bahsi geçen fotoğraftaki yaratık üfürükçünün üç harflisiydi.

Yayında Müge Anlı ekibinin bulduğu büyü görüntüleri ekrana getirildi. Müge Anlı, üfürükçünün üç harfli çıkarmaya çalıştığı videosunu göstererek "Söyledikleri komedi." dedi.

Yayında Müge Anlı ekibinin bulduğu büyü görüntüleri ekrana getirildi. Müge Anlı, üfürükçünün üç harfli çıkarmaya çalıştığı videosunu göstererek "Söyledikleri komedi." dedi.

İşte yayından o video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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