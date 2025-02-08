Müge Anlı, Ali Yanıç'ın Kaybını Aramayı Bıraktığını Açıkladı: "Olay Çok Pis Noktalara Gidiyor!"
Müge Anlı, Ali Yanıç'ın Kaybını Aramayı Bıraktığını Açıkladı: "Olay Çok Pis Noktalara Gidiyor!"
Müge Anlı'da araştırılan Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili son karar açıklandı. Müge Anlı, 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştırmayı bıraktığını açıkladı. 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Bunları ekrana getiremeyeceğim.' diyen Anlı, ailesine telkinde bulundu. Stüdyoda oğlunu arayan anneye 'Emniyet olayın izini sürüyor. Gelişme olduğunda hem sana hem de izleyicilerime haber vereceğim.' diye konuştu.
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27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştıran Müge Anlı, dünkü yayınında olayı işlemeyi bıraktığını açıkladı.
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Ali Yanıç olayı ile ilgili "Ben bunları yayında açıklayamam." diye konuşan Anlı, genç adamın senet kavgası yüzünden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyordu.
Ancak yayına gelen arkadaşları olayın seyrini değiştirdi. Yasaklı madde kullanan ve hırsızlık yapan bir arkadaş grubu olan Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili bir de taciz ve istismar iddiaları gündeme geldi.
Olayı yargıya teslim ettiğini açıklayan Müge Anlı, "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir." dedi.
"Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." diyen Anlı, emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık işlemeyeceğini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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