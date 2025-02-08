Müge Anlı, Ali Yanıç'ın Kaybını Aramayı Bıraktığını Açıkladı: "Olay Çok Pis Noktalara Gidiyor!"

Müge Anlı'da araştırılan Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili son karar açıklandı. Müge Anlı, 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştırmayı bıraktığını açıkladı. 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Bunları ekrana getiremeyeceğim.' diyen Anlı, ailesine telkinde bulundu. Stüdyoda oğlunu arayan anneye 'Emniyet olayın izini sürüyor. Gelişme olduğunda hem sana hem de izleyicilerime haber vereceğim.' diye konuştu.